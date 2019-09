Chlapec sa po páde zo stromu napichol na tyč

Ilustračná snímka. Foto: OS SR Foto: OS SR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Liptovská Teplička 15. septembra (TASR) - V kritickom stave previezli leteckí záchranári deväťročného chlapca do nemocnice po tom, ako spadol zo stromu na kovovú tyč plota. Záchranársky vrtuľník z Popradu bol na pomoc privolaný do Liptovskej Tepličky v sobotu (14. 9.) popoludní. TASR o tom informovala hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Air-Transport Europe (VZZS ATE) Zuzana Hopjaková.dodala s tým, že ho letecky transportovali do Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici.