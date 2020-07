Chlapec sa pokúšal o parkúr. Vyliezol na balkón, pošmykol sa a skončil so zlomeným stavcom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.7.2020 (Webnoviny.sk) - Pri páde z balkónového zábradlia vo Veľkom Krtíši sa ťažko zranil 10-ročný chlapec. Informuje o tom polícia Banskobystrického kraja na svojej sociálnej sieti."V pondelok v dopoludňajších hodinách sa pri parkúre ťažko zranil 10-ročný chlapec. Polícia vo Veľkom Krtíši vyšetruje prípad ako ublíženie na zdraví," uvádza polícia podľa ktorej chlapec na prvom poschodí bytového domu vyliezol na balkónové zábradlie, šmykla sa mu noha a spadol na zem z výšky viac ako šesť metrov."Privolaná RZP odviezla chlapca do nemocnice, kde zistili, že má zlomený driekový stavec a zlomeninu pätovej kosti. So zranení sa bude liečiť viac ako 42 dní," doplnila polícia.Policajti zároveň varujú deti pred nebezpečnými hrami a aktivitami, ktoré so sebou prinášajú riziko úrazu, akými sú veľké výšky, vysoké rýchlosti, nebezpečné nástroje, či hry s ohňom, pri vode, ale aj naháňačky a schovávačky.