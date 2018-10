Chochlíková obhájila titul na ME, zlato aj pre V. Cmárovú a Karlíka

Na archívnej snímke Monika Chochlíková. Foto: Pavol Guga Foto: Pavol Guga

Bratislava 19. októbra (TASR) - Slovenská reprezentantka Monika Chochlíková obhájila na domácich majstrovstvách Európy Svetovej asociácie kickboxerských organizácií (WAKO) v Bratislave zlato spred dvoch rokov. V piatkovom finále disciplíny K1 do 52 kilogramov pokorila Češku Michaelu Kerlehovú na body 3:0.Chochlíková má na konte aj striebro zo Svetových hier 2017, zo zlata sa radovala na ME 2016 v Maribore. S Kerlehovou si poradila prvýkrát v treťom vzájomnom súboji. Veronika Cmárová uspela vo finále Low Kick do 65 kg nad Chorvátkou Marijou Bodačovou na body 2:1. Zlato vybojoval tiež Marek Karlík v Kick Light do 74 kg, keď triumfoval nad Talianom Giacomom Pennacchiom na body 3:0.Usporiadateľská krajina má na šampionáte istých osem medailí. Vo štvrtok získali bronz Ján Soták (Kick Light do 94 kg) a Dominika Karchová (Kick Light do 50 kg). Súboje v rámci finálového galavečera ešte absolvujú Alexandra Filipová (Low Kick do 70 kg), Sofia Adamečková (Kick Light do 65 kg) a Lucia Cmárová (K1 do 60 kg).V Kick Light sa súťaži na tatami s rozmermi 7x7 metrov. Je to polokontaktná disciplína s kontrolovanými technikami - boxerskými údermi a kopmi aj na stehná. Verzia prenesená do ringu je Low Kick, kde už je cieľ knokautovať súpera. K1 je jedna z najtvrdších a najatraktívnejších disciplín, pridávajú sa kolená a klinče. Na podujatí štartovalo celkovo 521 športovcov z 36 krajín.