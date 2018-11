Chodci by nemali zabúdať na reflexné prvky, pripomína polícia

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Bratislava 21. novembra (TASR) - Aktuálne ročné obdobie môže prispieť k zníženej viditeľnosti na cestách. Chodci by nemali zabúdať na reflexné prvky a pravidlá cestnej premávky. Polícia ponúka niekoľko rád, ktoré môžu pomôcť zvýšiť ich bezpečnosť."Chodci môžu svoju viditeľnosť na vozovke zvýšiť napríklad používaním reflexných prvkov, ktoré pri zníženej viditeľnosti odrážajú dopadajúce svetlo až na vzdialenosť 200 metrov," uviedla bratislavská krajská policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková.Pri prechádzaní cez cestu majú chodci použiť priechod, nadjazd alebo podjazd. Vstúpiť na vozovku by mali podľa polície až keď skontrolujú situáciu na ceste a uistia sa, že sa ani z jednej strany nepribližuje žiadne vozidlo. Zvýšiť bezpečnosť môžu aj tým, že nebudú na cestu vychádzať spomedzi zaparkovaných áut, ktoré znemožňujú ostatným vodičom výhľad.Polícia tiež upozorňuje chodcov na dodržiavanie svetelnej signalizácie pre chodcov. Mihalíková upozorňuje, že by mali zásadne používať priechod pre chodcov a vždy prechádzať najkratším smerom, čiže kolmo.Na zvýšenie opatrnosti polícia vyzýva aj vodičov motorových vozidiel. Dôležité je podľa nej, aby sa správali predvídavo a boli obozretní. Jazdu by mali prispôsobiť "stavu a povahe vozovky, poveternostným podmienkam a vlastným schopnostiam". Hovorkyňa vysvetlila, že vodiči môžu zvýšenou pozornosťou a rešpektovaním iných účastníkov premávky predísť udalostiam, ktoré mávajú tragické následky.