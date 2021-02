Chodec zahynul po zrážke s autom, cestu križoval v tmavom oblečení a bez reflexných prvkov (foto)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.2.2021 (Webnoviny.sk) - Život 52-ročného muža vyhasol vo štvrtok večer na ceste I/66 pri Slovenskej Ľupči. Ako informovala banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti, 39-ročný vodič jazdiaci v smere od Banskej Bystrice do Brezna si pravdepodobne nevšimol chodca v tmavom oblečení, ktorý prechádzal cez cestu.„Náraz chodca odhodil do protismernej časti vozovky. Privolaným záchranárom sa ho žiaľ už nepodarilo oživiť a zraneniam podľahol. Alkohol u vodiča zistený nebol, u chodca to bude skúmané počas nariadenej pitvy. Na mieste bol aj znalec z odboru cestnej dopravy," uviedla polícia s tým, že všetky ďalšie podrobnosti dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.