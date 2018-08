Chodkyňa Katerinka-Czaková má chuť zvládnuť 50 km extrém i 20 km

Slovenská chodkyňa Mária Katerinka-Czaková, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Banská Bystrica 3. augusta (TASR) - Slovenská chodkyňa Mária Katerinka-Czaková neskrýva pred ME v Berlíne chuť zvládnuť dôstojne nielen 50 km extrém, ale pridať si aj 20 km navyše. Ak by sa jej dvojštart vydaril a prišla by do cieľa, stala by sa atlétkou, ktorá si dopriala, spolu s niektorými ďalšími odvážlivcami, najviac kilometrov na šampionáte a takýto rekord budí vždy značnú pozornosť.Donedávna dvadsiatkárka vstúpila do podvedomia chodeckého sveta na jar v Dudinciach, kde zašla 4:14:25 h a tabuľkovo je momentálne na starom kontinente s týmto časom druhá. Pred ňou figuruje jedine Španielka Julia Takácsová so 4:13:04 h.pochvaľuje si Mária Katerinka-Czaková.Nachodené kilometre strojovo pribúdali na vysokohorskom sústredení v každom dni.Pre ženy je 50 km porcia, na ktorú si zatiaľ len máloktorá trúfa.Dudince nadobro Máriu Katerinku-Czakovú presvedčili o dobrej voľbe skúsiť 50 km.Kilometrový extrém ju neľaká a možno sa objaví okrem 50 km trati aj na dvadsiatke.