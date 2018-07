Chodník z Hrebienka na Zamkovského chatu je neprístupný, stavajú lávku

Zamkovského chata, archívna snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vysoké Tatry 21. júla (TASR) – Turistický chodník vedúci na Zamkovského a Téryho chatu z Hrebienka vo Vysokých Tatrách stále nie je prístupný. Štátne lesy Tatranského národného parku (ŠL TANAP) prostredníctvom dodávateľskej firmy od skorého rána pokračujú s prácami na výstavbe provizórneho premostenia pod Húpačkami, to však stále nie je dokončené.uviedla Martina Petránová zo ŠL TANAP. Lesníci v tejto súvislosti žiadajú turistov, aby zbytočne neriskovali a tomuto miestu sa zatiaľ vyhli, aby pracovníci dodávateľskej firmy mohli most ešte dnes dokončiť.zdôraznila Petránová. Lesníci veria, že chodník bude prístupný od nedele (22.7.) rána.Momentálne je lokalita prístupná len zo Skalnatého plesa. Zástupca chatárky zo Zamkovského chaty Miroslav Kalinčík doplnil, že korytá tatranských potokov sa už vrátili takmer do pôvodného stavu. Chata je v plnej prevádzke a funguje naplno už aj zásobovanie.doplnil Kalinčík. Spadnutý strom v potoku aj napriek tomu poškodil strechu vodnej elektrárne a vytopilo aj suterén a pivnicu chaty. Väčšie škody však voda na Zamkovského chate nenarobila.dodal Kalinčík.Povodne, ktoré tatranský a podtatranský región zasiahli v noci zo stredy na štvrtok (19.7.) napáchali veľké škody na majetku ľudí, ale aj na turistickej infraštruktúre. V súčasnosti ostávajú stále pre návštevníkov uzavreté Javorova a Bielovodská dolina, s obmedzeniami však treba rátať na viacerých miestach v Tatranskom i Pieninskom národnom parku.