Chorého muža, ktorý zranil policajta mačetou, zastrelili

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 15. júla (TASR) - Policajti v maďarskej obci Abda v Rábsko-mošonsko-šopronskej župe postrelili muža, ktorý v nedeľu večer vo svojom dome poranil mačetou jedného z policajtov. Spravodajský server Index.hu v pondelok uviedol, že útočník strelnému poraneniu na mieste podľahol a policajta s poranením hlavy odviezli do nemocnice v Győri.K agresívnemu pacientovi, ktorého mali záchranári zobrať do nemocnice, zavolali policajtov. Hliadka zistila, že v dome je muž s mačetou v ruke. Vyzvali ho, aby sečnú zbraň položil, on však na policajtov zaútočil a jedného z nich už vonku pred domom poranil a ani napriek viacerým výzvam mačetu nepoložil.Policajti zareagovali cieleným výstrelom, ktorý útočníka smrteľne zranil.Stav zraneného policajta je podľa riaditeľa győrskej nemocnice Attilu Oláha stabilizovaný. "dodal riaditeľ pre regionálny denník Kisalföld.