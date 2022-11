Choroba z blahobytu. Ako na ňu? Bylinky, výživové doplnky alebo lieky?

Choroba z blahobytu prebieha dlho skryte

Ak vám telo hovorí, že s vašou pečeňou nie je niečo v poriadku, navštívte lekára. Ten najlepšie vie, aké testy a vyšetrenia vám má urobiť. Pečeň nebolí, nemá totiž nervové zakončenia.Vo väčšine prípadov sa na nealkoholové stukovatenie pečene (NAFLD) príde náhodou, často pri diagnostikovaní iného ochorenia. NAFLD totiž prebieha dlho skryte. A to aj napriek tomu, že je najčastejšou príčinou chronického ochorenia pečene na svete. V približne 25 % prechádza NAFLD do chronickejšieho ochorenia – nealkoholového tukového zápalu (NASH). Predpokladá sa, že NASH sa stane najčastejšou príčinou transplantácie pečene. Prečo je NAFLD tak na vzostupe? O NAFLD sa hovorí aj ako o ochorení z blahobytu. Jeme nezdravé jedlá (najmä rýchle občerstvenie), nehýbeme sa, konzumujeme veľa cukru. Pečeň, ktorá je továrňou na život, pretože prijíma, rozdeľuje a detoxikuje všetko, čo do organizmu prijímame, tak stráca na schopnosti sa sama regenerovať.Ako môžeme pečeni pomôcť? Bylinkami, doplnkami výživy a liekmi. Čo odporúča svojim zákazníkom PharmDr. Gabriela Dávidová z lekárne Calendula v Bratislave? "Bylinky odporúčame zákazníkom vo forme čajov a zmesí. Pokiaľ ide o výživové doplnky, aj tie majú skôr podporný účinok na zdravie. Ak už ale človek má nejakú diagnózu, alebo zdravotné problémy, najlepším riešením je siahnuť po lieku." Hovorí PharmDr. Gabriela Dávidová."Lieky bez lekárskeho predpisu odporúčame pacientom na regeneráciu stukovatenej pečene, pri zvýšenom cholesterole, alebo ak sú po chorobe, prípadne prekonali vírusovú hepatitídu. Sú výbornou voľbou aj na regeneráciu pečeňových buniek aj pre ľudí, ktorí užívajú viac liekov a chcú svoju pečeň zregenerovať skutočne kvalitným prípravkom." hovorí Gabriela Dávidová.Skúsme sa pri problematike nealkoholovej stukovatenej pečene známej pod skratkou NAFLD na chvíľu zastaviť. NAFLD sa vyvíja vo všeobecnosti dvoma spôsobmi. Buď zostane stukovatená pečeň počas celého života neškodná a je teda potrebné "len" upraviť životný štýl a podporovať jej regeneráciu, alebo sa naštartuje silný zápal. A tu sa už dostávame k nealkoholovému tukovému zápalu (NASH) a možnej transplantácií pečene. U väčšiny pacientov má však NAFLD mierny priebeh, avšak je to ochorenie a treba ho liečiť.Liek má klinické štúdie, čo znamená že jeho účinné látky prešli tými najprísnejšími testami, je registrovaný, určený na liečenie alebo prevenciu. Pri výživovom doplnku sa nezisťuje spôsob vstrebávania do tela, distribúcia látky v tele a podobne, ani účinnosť ako taká a toxikológia.je liečivo alebo zmes liečiv a pomocných látok upravených technologickým procesom do liekovej formy. Je určený na ochranu pred chorobami, na diagnostiku chorôb, liečenie chorôb alebo na ovplyvňovanie fyziologických funkcií.Aby sa mohol liek uviesť na trh, musí byť zaregistrovaný prostredníctvom Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (alebo Európskou liekovou agentúrou). "Aby bol liek zaregistrovaný, musí spĺňať množstvo podmienok a prejsť všetkými fázami klinického skúšania. Vyžaduje sa tiež potvrdenie účinnosti, bezpečnosti, nemennosti produktu, presný popis výrobných postupov, ich validácia a podobne. Lieku sa potom pridelí registračné číslo (ktoré nájdete aj na vonkajšom obale každého zaregistrovaného lieku) a ŠÚKL kód. Liek má teda známe zloženie, účinky, nežiaduce účinky, dávkovanie, ktoré je potrebné na ovplyvnenie zdravotného stavu. Všetko je dôkladne overené." hovorí Pharm. Gabriela Dávidová.sú potraviny na doplnenie prirodzenej stravy, ktoré sú koncentrovanými zdrojmi živín, ako sú vitamíny a minerálne látky alebo iné látky s výživovým alebo fyziologickým účinkom, jednotlivo alebo v kombinácii. Výživové doplnky sú uvádzané do obehu v najrôznejších liekových formách.Výživové doplnky spadajú pod Zákon o potravinách. Výrobca alebo distribútor ručí za zdravotnú nezávadnosť.Napríklad voľnopredajný liek Essentiale® 300 mg obsahuje esenciálne (základné) fosfolipidy – prírodné látky blízke fosfolipidom, ktoré sa vyskytujú v ľudskom tele. Esenciálne fosfolipidy obsahujú nenasýtené mastné kyseliny, ktoré sú súčasťou bunkových membrán, a prispievajú tak k regenerácii a lepšej funkcii pečeňových buniek. Tým celkovo zlepšujú metabolické a detoxikačné procesy v pečeni. Hlavnou výhodou esenciálnych fosfolipidov je ich veľmi dobrá znášanlivosť a minimálne vedľajšie účinky.