Chorobnosť na respiračné ochorenia v Žilinskom kraji klesla o 18,4 %

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žilina 31. augusta (TASR) – Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) klesla v 35. kalendárnom týždni v Žilinskom kraji v porovnaní s predchádzajúcim o 18,4 percenta, čo predstavuje 434,3 chorých na 100.000 obyvateľov. TASR o tom informovala Gabriela Košecká z oddelenia epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Žiline.Chorobnosť klesla najmä v okrese Dolný Kubín (-63,8 percenta) a vo vekovej skupine od 20 do 59 rokov (-21,5 percenta). Najvyššia chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine do päť rokov (1236,1 chorých na 100.000 obyvateľov).uviedla Košecká.Pri chrípke a chrípke podobných ochoreniach zaevidoval RÚVZ 64 hlásení, čo predstavuje 19,9 chorých na 100.000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla chorobnosť o 33,23 percenta. Pokles chorobnosti zaznamenali najmä vo vekovej skupine do piatich rokov (-51,25 percenta) a v okrese Žilina (-20 percent). Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola v skupine do päť rokov (49,29 chorých na 100.000 obyvateľov), doplnila Košecká.