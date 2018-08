Chorvát Barišič podpísal 4-ročný kontrakt s Glasgowom Rangers

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Glasgow 7. augusta (TASR) - Chorvátsky futbalový obranca Borna Barišič prestúpil z Osijeku do Glasgowu Rangers. So škótskym klubom podpísal štvorročný kontrakt a stal sa už 11. novou posilou trénera "jazdcov" Stevena Gerrarda.Barišič má na svojom konte tri reprezentačné štarty, nedostal sa však do chorvátskej nominácie na MS v Rusku, kde "šachovnicoví" získali historické strieborné medaily. Informovala o tom agentúra AP.