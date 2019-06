Chorvát Bilič bude trénovať West Bromwich Albion

Slaven Bilič. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Birmingham 13. júna (TASR) - Chorvát Slaven Bilič sa stal novým trénerom futbalistov anglického druholigového klubu West Bromwich Albion. Podpísal kontrakt na dva roky a jeho hlavnou úlohou bude návrat do Premier League.WBA obsadil v predchádzajúcej sezóne druhej najvyššej súťaže štvrtú priečku, no pod vedením Jamesa Shana prehral v semifinále play off o postup medzi elitu s Aston Villou v jedenástkovom rozstrele. Päťdesiatročný Bilič koučoval v minulosti chorvátsku reprezentáciu, Lokomotiv Moskva či Besiktas Istanbul, v Anglicku má skúsenosti z West Hamu United. V rokoch 2018 až 2019 pôsobil v Al-Ittihade v Saudskej Arábii.povedal Chorvát na oficiálnom klubovom webe.