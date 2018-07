Chorváti cítia mohutnú podporu, Rakitič: Finále je splnený sen

Chorvátski futbalisti počúvajú svojho trénera Zlatka Daliča počas tréningu na MS vo futbale v Moskve 13. júla 2018. Finále majstrovstiev sveta vo futbale medzi Francúzskom a Chorvátskom je na programe v nedeľu o 17.00 SELČ v moskovských Lužnikách. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 13. júla (TASR) - Premiérová účasť vo finále futbalových MS postaví na nohy celé Chorvátsko. Podľa stredopoliara Ivana Rakitiča budú hrať hráči najväčší zápas svojho života a po jeho skončení chcú z trávnika odchádzať so vztýčenými hlavami.Hráči budú hrať za seba, ale najmä za svoju krajinu.uviedol Rakitič a dodal:Rakitič ďalej uviedol, že podporu hráči cítia aj za hranicami svojej krajiny.Chorváti chcú dosiahnuť historický triumf, no súpera rešpektujú. Rakitič by dokonca v prípade výhry pokojne odišiel do futbalového dôchodku.uzavrela opora Chorvátov.