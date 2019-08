Chorváti pricestujú na Slovensko v najsilnejšom zložení

Chorvát Luka Modrič, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Nominácia Chorvátska na zápasy E-skupiny kvalifikácie EURO 2020 so Slovenskom (6. septembra v Trnave) a Azerbajdžanom (9. septembra v Baku):



brankári: Lovre Kalinič (Aston Villa), Dominik Livakovič (Dinamo Záhreb), Simon Sluga (Luton Town)



obrancovia: Domagoj Vida (Besiktas Istanbul), Dejan Lovren (FC Liverpool), Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen), Matej Mitrovič (Club Bruggy), Borna Barišič (Glasgow Rangers), Karlo Bartolec (FC Kodaň), Mile Škorič (NK Osijek), Dario Melnjak (Caykur Rizespor)



stredopoliari: Luka Modrič (Real Madrid), Ivan Rakitič (FC Barcelona), Mateo Kovačič (Chelsea Londýn), Milan Badelj (AC Fiorentina), Marcelo Brozovič (Inter Miláno), Mario Pašalič (Atalanta Bergamo), Nikola Vlašič (CSKA Moskva)



útočníci: Ivan Perišič (Bayern Mníchov), Ante Rebič (Eintracht Frankfurt), Josip Brekalo (VfL Wolfsburg), Bruno Petkovič (Dinamo Záhreb), Mislav Oršič (Dinamo Záhreb)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Záhreb 19. augusta (TASR) - V 23-člennej nominácii chorvátskej futbalovej reprezentácie na septembrový dvojzápas kvalifikácie EURO 2020 proti Slovensku a Azerbajdžanu figuruje až devätnásť legionárov. Vo výbere úradujúcich vicemajstrov sveta, ktorí sa v piatok 6. septembra o 20.45 h predstavia v Trnave a o tri dni v azerbajdžanskej metropole Baku, nechýbajú najväčšie hviezdy na čele so stredopoliarmi Lukom Modričom a Ivanom Rakitičom.Tréner Zlatko Dalič zaradil do nominácie aj dvojicu útočníkov Bruno Petkovič - Mislav Oršič zo záhrebského Dinama, ktoré sa prebojovalo do play off Ligy majstrov. Oršič je jediným hráčom v súčasnom kádri, ktorý ešte nemá na konte reprezentačný štart. Iba medzi náhradníkmi sa ušlo miesto Andrejovi Kramaričovi, útočník nemeckého Hoffenheimu laboruje so zranením kolena.Na čele E-skupiny kvalifikácie EURO 2020 figurujú s deviatimi bodmi Maďari, odohrali však o zápas viac ako šesťbodoví Slováci a Chorváti. Štvrtý Wales získal v doterajšom priebehu kvalifikácie tri body vďaka domácej výhre 1:0 nad Slovenskom, posledný Azerbajdžan prehral doteraz všetky svoje zápasy.Po stretnutí s Chorvátskom sa slovenskí futbalisti predstavia v pondelok 9. septembra o 20.45 v Budapešti proti Maďarsku. V októbrovom termíne čaká zverencov Pavla Hapala domáci súboj s Walesom, v novembri nastúpia v Chorvátsku a v derniére privítajú Azerbajdžan.