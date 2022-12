Chorváti sa túžia stať nesmrteľnými hrdinami, bronz však chcú získať aj Maročania

Súčasní vicemajstri sveta

Boj o tretie miesto

Medaila do arabského sveta

17.12.2022 (Webnoviny.sk) - Tretí cenný kov na futbalových majstrovstvách sveta pre Chorvátsko alebo premiérová medaila pre severoafrické Maroko? Odpoveď bude známa po sobotňajšom zápase o 3. miesto na šampionáte v Katare.Obe mužstvá sa v „malom finále“ so začiatkombudú snažiť napraviť si chuť po neúspešnom semifinále. Chorváti a Maročania sa na turnaji stretnú po druhý raz. V skupinovej časti sa ich stretnutie skončilo bezgólovou remízou.Ešte stále úradujúci vicemajstri sveta Chorváti môžu pridať do zbierky druhý bronz zo scény majstrovstiev sveta. Ten prvý získali pri svojej premiére na „mundiale“ 1998 vo Francúzsku, keď v zápase o 3. miesto zvíťazili nad Holanďanmi 2:1.Útočník Andrej Kramarič odmieta možnosť, že by Chorváti mali problém s motiváciou pred duelom o bronz. Taktiež nesúhlasí s tvrdením mnohých fanúšikov, že tento zápas na MS nemá zmysel.„Myslím si, že ak by ste sa na to opýtali hráčov Maroka, nemyslím si, že to budú brať takto. Budú bojovať ako o život, pretože ak získate medailu na majstrovstvách sveta, stanete sa vo svojej krajine nesmrteľným hrdinom. To isté urobíme aj my,“ povedal 31-ročný útočník nemeckého Hoffenheimu, ktorý v Katare dosiaľ skóroval dvakrát.Napriek tomu, že on sám už má striebro z MS 2018 v Rusku, túži po ďalšom cennom kove.„Osem z nás, ktorí sme boli v Rusku, pozná ten pocit získať medailu na MS. Máme tu však veľa hráčov, ktorí to nezažili a chceli by, pretože je to niečo, čo vo vás zostane po zvyšok vášho života,“ dodal Kramarič.Africký zástupca si na šampionáte v Katare udržal čisté konto v dueloch proti štyrom európskym top tímom - Chorvátom, Belgičanom, Španielskom aj Portugalčanom.Zverenci trénera Walida Regraguiho chcú pri historickej ceste na majstrovstvách sveta pozbierať zvyšky síl, ktoré im zostali po náročnom semifinále s Francúzmi (0:2) a priniesť na kontinent aj do arabského sveta premiérové medaily z MS.„Myslím si, že je to najhorší zápas, aký musíme odohrať. Samozrejme, boli by sme radi, keby to bolo inak. Chceli sme byť v skutočnom finále, ale v hre je 3. miesto. Chceme skončiť na pódiu,“ skonštatoval Regragui, ktorý zasadol na lavičku Maročanov len v auguste.