Chorvátov trápi slabá minutáž opôr, Rebič vraj pribral päť kíl

Zlatko Dalič, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 9. novembra (TASR) – Týždeň pred zápasom futbalovej kvalifikácie ME 2020 Chorvátsko - Slovensko v Rijeke sa v tíme domáceho favorita rozoberá slabá klubová minutáž viacerých opôr. Periodikum Večernji list poukázalo na to, že viacerí hráči zo základnej jedenástky tímu trénera Zlatka Daliča v tejto sezóne nehrávajú, resp. hrávajú málo.upozornil denník na svojom webe. "dodal. Podľa denníka sa v talianskych médiách špekuluje i o tom, že po prestupe do AC Rebič pribral päť kíl, čo jeho pozíciu rozhodne nevylepšilo.Ani Ivan Perišič, ktorý pred sezónou putoval opačným smerom z talianskeho Interu Miláno do nemeckého Bayernu Mníchov, pravidelne nehráva. Podľa chorvátskych novín odohral Perišič zatiaľ necelú tretinu z plnej zápasovej minutáže.upozornil vecernji.hr.Optimálna nie je ani pozícia Ivana Rakitiča v Barceloneskonštatovali chorvátske noviny, pričom pripomenuli záujem Juventusu Turín i Interu Miláno.V inej situácii je útočník Andrej Kramarič. V nemeckom Hoffenheime má pevné miesto, no trápia ho zdravotné problémy. Tie boli dôvodom jeho absencie v septembrovom zápase v Trnave, v ktorom Chorváti triumfovali 4:0.uviedol denník.Večernji list však i v tejto situácii upozorňuje, že napriek problémom má Dalič z čoho vyberať. Môže poskladať zostavu, ktorá dokáže splniť cieľ – teda získať aspoň bod, ktorý by Chorvátom zaistil postup na Majstrovstvá Európy.naznačil chorvátsky denník.