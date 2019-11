Chorvátske prezidentské voľby sa uskutočnia 22. decembra

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Záhreb 14. novembra (TASR) - V Chorvátsku sa v nedeľu 22. decembra uskutočnia prezidentské voľby. Vo štvrtok o tom informoval chorvátsky premiér Andrej Plenkovič.O ďalšie päťročné funkčné obdobie v úrade sa uchádza dosluhujúca chorvátska prezidentka Kolinda Grabarová-Kitarovičová, ktorá je nominantkou svojej vládnucej strany Chorvátske demokratické spoločenstvo (HDZ). Jej najväčším vyzývateľom v súboji je bývalý premiér zo Sociálnodemokratickej strany Chorvátska (SDP) Zoran Milanovič, píše agentúra Reuters.Podľa prieskumov majú medzi voličmi stabilnú podporu aj dvaja nezávislí kandidáti, obľúbený spevák Miroslav Škoro a bývalý sudca Mislav Kolakušič.O víťazovi sa zrejme rozhodne až v druhom kole volieb 5. januára 2020.Posledný prieskum verejnej mienky zaznamenal, že Grabarová-Kitarovičová by v prvom kole dostala 29 percent hlasov a Milanoviča by volilo 24 percent Chorvátov. Škoro so 17 percentami skončil tretí a Kolakušič so 14 percentami štvrtý.Pokiaľ sa ani jednému z kandidátov nepodarí získať nadpolovičnú podporu voličov, dvojica s najväčším počtom hlasov postúpi do druhého kola.Mandát súčasnej hlavy štátu sa končí 19. februára 2020. Chorvátsky prezident má prevažne reprezentatívne právomoci; nemôže vetovať zákony, má však slovo v oblasti zahraničnej politiky a obrany.