Chorvátsko odmietlo obvinenia z násilia voči migrantom

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Záhreb 24. júla (TASR) - Chorvátsko odmietlo v pondelok tvrdenia, že jeho pohraničná stráž využíva násilie proti migrantom pokúšajúcim sa o vstup do tejto krajiny zo susednej Bosny a Hercegoviny. Informovala o tom agentúra AP.Chorvátska polícia uviedla, že" incidenty takéhoto typu pozdĺž hraníc s Bosnou ani pozdĺž hraníc s ďalšími susednými štátmi.Vyhlásenie polície prišlo po tom, čo Medzinárodná federácia Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRC) minulý týždeň varovala, že podľa správ, ktoré dostala, museli byť desiatky ľudí pokúšajúcich sa prekročiť hranice z Bosny denne ošetrené kvôli zraneniam. Podľa IRFC niektorí migranti uviedli, že ich chorvátska pohraničná stráž zbila, organizácia však nebola schopná tieto tvrdenia overiť, píše AP.Podľa údajov IRFC prišlo v priebehu tohto roka do Bosny a Hercegoviny viac než 8000 migrantov, ktorí sa cez západný Balkán pokúšajú dostať do Európy. V porovnaní s minulým rokom ide o osemnásobný nárast. Len za uplynulé štyri týždne ich prišlo asi 3000. Mnohí z utečencov pochádzajú z Afganistanu, Pakistanu, Iránu či Sýrie.