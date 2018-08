Chorvátsko opäť požiadalo Interpol o obnovu zatykača na šéfa MOL-u

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Budapešť 11. augusta (TASR) - Chorvátska polícia opäť požiadala Interpol, aby obnovil dávnejšie vydaný zatykač na šéfa maďarskej ropnej spoločnosti MOL Zsolta Hernádiho. Informovala o tom v soboru agentúra MTI s odvolaním sa na chorvátsky televízny kanál N1.Polícia žiadosť zdôvodnila júlovým verdiktom Súdneho dvora Európskej únie so sídlom v Luxemburgu, podľa ktorého maďarské orgány neoprávnene odmietli vydanie šéfa maďarskej MOL-u. Národný orgán totiž nemôže odmietnuť vykonanie európskeho zatykača.Podľa intepretácie chorvátskych médií rozsudok znamená, že Maďarsko musí Hernádiho vydať Chorvátsku, uviedol v tejto súvislosti spravodajský server Napi.hu. Chorvátska obhajkyňa šéfa MOL-u Laura Valkovičová však vyhlásila, že súd nepovedal, že Hernádiho treba vydať, ale že o žiadosti o jeho vydanie musí rozhodnúť maďarský súd.Chorvátska prokuratúra riadiaca boj proti korupcii a organizovanému zločinu (USKOK) Hernádiho obvinila v roku 2013. Ten mal sumou desať miliónov eur na prelome rokov 2008-2009 podplatiť bývalého chorvátskeho premiéra Iva Sanadera v záujme získania vplyvu MOL-u v chorvátskej ropnej spoločnosti INA. Obaja aktéri skutok popreli.Chorvátska prokuratúra viackrát požiadala Maďarsko o možnosť vypočutia šéfa MOL-u. Chorvátska polícia oznámila, že od konca roka 2013 Hernádiho na základe medzinárodného zatykača hľadá aj Interpol. Ten síce po prehodnotení situácie na rok zatykač pozastavil, vo februári 2015 sa však Hernádi až do 25. novembra opäť dostal na zoznam hľadaných osôb.Župný súd v Záhrebe sa v decembri 2016 obrátil na Súdny dvor EÚ s podaním, v ktorom vytýkal, že Maďarsko, Nemecko a Rakúsko neakceptovali medzinárodný zatykač na Hernádiho vydaný Chorvátskom. Tým podľa chorvátskeho súdu boli porušené zákony Únie.Maďarské orgány odmietli Hernádiho vydať s odôvodnením, že zatykač bol vydaný v prípade, v ktorom už maďarská prokuratúra viedla vyšetrovanie, a ktorý v roku 2012 zrušil, pretože nebol zistený žiadny trestný čin.Chorvátske orgány však usúdili, že maďarský postoj nemá vplyv na proces voči Hernádimu v Chorvátsku. Súdny proces sa mal bez účasti šéfa MOL-u začať v júni tohto roka, ale z technických dôvodov proces odložili na september. V kauze musí súd v Chorvátsku vyrieknuť verdikt do júla 2019, v opačnom prípade bude prípad premlčaný.