Chorvátsko pomôže aerolíniám Croatia Airlines

Záhreb 28. septembra (TASR) - Národné chorvátske aerolínie Croatia Airlines dostanú od štátu kapitálovú injekciu vo výške 250 miliónov HRK (33,74 milióna eur) na stabilizáciu svojich operácií. Chorvátska vláda vo štvrtok (26. 9.) poskytla prvých 100 miliónov HRK z rozpočtovej rezervy. Zvyšok dostanú aerolínie na budúci rok, uviedli vo štvrtok chorvátske médiá.Cieľom je stabilizácia operácií štátnej leteckej spoločnosti do najbližšieho zvýšenia kapitálu a eventuálnej privatizácie. Chorvátska vláda chce zabrániť negatívnym vplyvom prípadného bankrotu na ekonomiku, predovšetkým na odvetvie cestovného ruchu.Aerolínie podľa vlastných odhadov potrebujú okolo 165 miliónov HRK na plánovanú opravu lietadiel a splatenie pohľadávok domácich veriteľov. Vedenie spoločnosti okrem toho plánuje investície vo výške 60 miliónov HRK. Vzhľadom na vek lietadiel aerolínií vláda vyčlenila ešte dodatočný kapitál na neplánované opravy, uviedli médiá.Do konca tohto roka by sa mal vypracovať plán prestavby spoločnosti, ktorý by mal začať platiť najneskôr v júni 2020, uviedol chorvátsky minister dopravy Oleg Butkovič.Nová kapitálová injekcia sa berie ako záloha pred novým zvýšením kapitálu. Keďže štát už v roku 2012 poskytol aerolíniám pomoc vo výške 862 miliónov HRK, podľa pravidiel Európskej únie pre štátnu pomoc nemôže prísť k novému zvýšeniu kapitálu do roku 2022.Chorvátsko už roky neúspešne hľadá strategického partnera pre Croatia Airlines, ktoré sú takmer v 100 % vlastníctve štátu. Aerolínie zamestnávajú 1000 zamestnancov a disponujú flotilou 12 lietadiel, z ktorých je podľa médií 7 prenajatých. Vlani spoločnosť zaznamenala stratu 83 miliónov HRK.(1 EUR = 7,4083 HRK)