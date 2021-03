Chorvátsko trápia po zemetrasení desiatky závrtov, úrady vyzývajú ľudí k opatrnosti (video)

Prepadové závrty

Niektorí sa museli presťahovať

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.3.2021 (Webnoviny.sk) - Po smrtiacom decembrovom zemetrasení začali Chorvátsko trápiť aj závrty. Centrálny región, asi 40 kilometrov juhozápadne od hlavného mesta Záhreb, je podľa agentúry AP posiaty závrtmi všetkých možných veľkostí. Tie sa začali objavovať po decembrovom zemetrasení s magnitúdom 6,4, ktoré si vyžiadalo sedem ľudských životov a spôsobilo rozsiahle škody.Do obce Mečenčani a jej okolia sa v tejto súvislosti zbiehajú vedci, ktorí chcú fenomén pozorovať a študovať. „Sú to takzvané prepadové závrty a objavili sa v dôsledku špecifického geologického zloženia tejto oblasti, keďže pôda leží na vápenci silne nasýtenom podzemnou vodou," vysvetlil Josip Terzič z Chorvátskeho geologického inštitútu.I keď vznik závrtov po silnej seizmickej aktivite nie je nezvyčajný, obyvateľov šokovalo ich množstvo, keď sa ich v priebehu dvoch mesiacov objavilo asi 100, a tiež rýchlosť ich vzniku po hlavnom zemetrasení z 29. decembra. Podľa geológov záchvevy pôdy urýchlili proces vzniku závrtov, ktorý by za normálnych okolností trval roky, či možno i desaťročia.Niektoré závrty sa objavili aj pri domoch alebo na poľnohospodárskych pozemkoch, čo viedlo úrady k vydaniu upozornenia, aby boli ľudia opatrní.„Už samotné zemetrasenie bolo dosť nepríjemné a potom sa ešte začali objavovať tieto diery. Experti vravia, že by časom vznikli prirodzene tak či tak, ale zemetrasenie, nanešťastie, fungovalo ako nejaký katalyzátor, ktorý celý proces urýchlil," reagoval učiteľ Nenad Tomaševič z Mečenčani, ktorý sa musel presťahovať k susedovi po tom, ako sa na jeho dvore objavil zväčšujúci sa závrt.