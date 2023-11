Chorvátsky premiér Plenković odvolal ministra obrany Banožića, spôsobil tragickú dopravnú nehodu

Mimoriadne okolnosti

Pomliaždeniny hlavy a mozgu

11.11.2023 (SITA.sk) - Chorvátsky premiér odvolal ministra obrany po tom, čo zjavne spôsobil autonehodu, pri ktorej zomrel jeden človek a on sám utrpel vážne zranenia. Incident sa stal ráno na východe Chorvátska.„Odvolal som ministra Maria Banožića z funkcie ministra obrany vzhľadom na mimoriadne okolnosti," povedal premiér Andrej Plenković krátko po zverejnení prvých zistení o havárii.Mario Banožić v zlom počasí predbiehal kamión, keď narazil do dodávky idúcej z protismeru, informovali úrady. Vodič dodávky zomrel na mieste a Banožića hospitalizovali. Námestníčka prokurátora v meste Vukovar Biljana Luburić uviedla, že vzorky Banožićovej krvi a moču poslali na testovanie.Banožić pri nehode utrpel pomliaždeniny hlavy a mozgu, ako aj viacnásobné poranenia tela. Zostal na pozorovaní, no jeho zranenia nie sú život ohrozujúce.Miestny portál Index uviedol, že Banožić zjavne išiel na lov, keď havaroval. Na záberoch z miesta bolo vidno ministrovo auto prevrátené na boku vedľa ťažko poškodenej dodávky. Bolo tam pritom daždivo a hmlisto.