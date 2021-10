Chováme sa k sebe ako úplní idioti, opísala Kozelová atmosféru v parlamente

Parlamentná stráž

Porovnanie krčmy a parlamentu

1.10.2021 (Webnoviny.sk) - Poslankyne hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) vyzvali kolegov v parlamentných laviciach, aby prestali s vulgarizmami a osobnými útokmi.Žiadajú tiež predsedajúcich schôdzí, aby zabezpečili dodržiavanie rokovacieho poriadku vrátane protiepidemických pravidiel. Výzvu predniesla poslankyňa Monika Kozelová (OĽaNO).Zákonodarkyne zároveň vítajú pripravovaný zákon o vzniku parlamentnej stráže, na ktorom sa podľa Kozelovej začalo pracovať.Ako ďalej poznamenala, ak poslanec čokoľvek nedodrží v súlade s rokovacím poriadkom, parlamentná stráž môže takéhoto poslanca vyviesť pred dvere budovy parlamentu a dostane zákaz vstupu do budovy.„To, čo sa deje v parlamente, sa už premieta do domov, na ulice, na internet. To je jedna katastrofa, chováme sa k sebe ako úplní idioti. S prepáčením,“ vyhlásila Kozelová.Podľa Zity Pleštinskej (OĽaNO), ktorá v minulosti bola aj europoslankyňou, sa v slovenskom parlamente poslanci k sebe správajú nehorázne a neprimerane, kým v Európskom parlamente to bolo s úctou. Ďalšia poslankyňa Anna Remiášová (OĽaNO) povedala, že ľudia by mali byť hrdí na svojich reprezentantov v zákonodarnom zbore. Podľa nej však to, čo sa deje v parlamente, sa nedeje ani v krčme najnižšej kategórie.