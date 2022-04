Chovan po vypadnutí Košíc len ťažko hľadal slová: Veľmi nás to bolí

Kapitán košických hokejistov Michal Chovan len ťažko hľadal slová po siedmom semifinálovom zápase Kaufland play off Tipos extraligy. Košičania boli krok od finále, no napriek tomu, že dokázali na Slovane vyrovnať náskok domácich, napokon sa tešil ich súper.



Domáci viedli 2:0 po góloch Harrisa a Rapuzziho, v tretej tretine "oceliari" dokázali vyrovnať zásluhou Deyla a Paršina. V predĺžení napokon rozhodol Zigo už po 61 sekundách. "Veľmi nás to bolí, boli sme gól od finále. Ale na druhej strane, každý sa môžeme pozrieť do zrkadla. Bojovali sme ako tím, jeden za druhého sme nechali na ľade srdce. Som hrdý, že som bol súčasťou tejto organizácie. Slovanu treba pogratulovať, bola to fantastická séria," povedal Chovan.

Slovan nastúpi vo finále proti HK Nitra. Cesta k nemu nebola jednoduchá, podľa trénera Andreja Podkonického však jeho tím postúpil zaslúžene. "Začali sme nervózne, trvalo nám 2-3 striedania, kým sme začali hrať našu hru. Bol to boj s ich obetavosťou a brankárom. Košice bojovali o každý centimeter ľadu. Trápili nás celú sériu, my sme od tretieho zápasu bojovali aj s výborným brankárom. Pri prvom góle sme si zle prebrali hráčov, potom sme prestali hrať, no neskôr sme si zasa vytvorili tlak. Pred predĺžením sme si hovorili, že si musíme vytvoriť tlak. Chcem chalanov pochváliť. Boli sme v tejto sérii lepší."