Chovanec: Rodinné firmy potrebujú v súčasnosti generačnú výmenu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. novembra (TASR) – Generačná výmena je v súčasnosti aktuálnou potrebou rodinných firiem, pretože nastáva alebo už nastala. Uviedol to v stredu štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR (MH SR) Rastislav Chovanec počas prvého stretnutia českých a slovenských rodinných firiem. Mnoho podnikov môže byť na ňu nepripravených z rôznych dôvodov, dodal.Rodinné firmy majú svoj sociálny rozmer, pôsobia v regiónoch a sú dôležité pre ekonomiku, zdôraznil ich úlohu v rozvoji krajiny. V štátnom rozpočte je vyčlenených vyše 500.000 eur na rok pre Slovak Business Agency, ktorá má možnosť podporiť rodinné firmy, informoval s tým, že ide o oblasti lektorských programov a konzultačných služieb v súvislosti s nástupníctvom.povedal štátny tajomník.Dodal, že v rámci opatrení vlády pre rodinné firmy má svoju úlohu aj rezort práce a sociálnych vecí, aby sa potomkovia vlastníkov podniku mohli podieľať na činnosti firmy.Podľa predstaviteľa MHSR sú pre rodinné firmy kľúčové daňové zvýhodnenia a vytvorenie inštitútu zvereneckého fondu ako je to v ČR, prípadne rodinného trustu, kde by bol prevedený majetok firmy.povedal štátny tajomník.