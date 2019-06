Chrániť oznamovateľov korupcie chce aj Monika Filipová

Ilustračná snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš Foto: TASR Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. júna (TASR) – Kandidátmi na predsedu úradu na ochranu nahlasovateľov protispoločenskej činnosti sú aj zakladateľka združenia Dobrý úradník Monika Filipová, ekonóm a učiteľ Tomáš Jacko alebo právnik Slovenskej inšpekcie životného prostredia Daniel Krošlák. Úrad chcú všetci viesť moderne a inovatívne.Monika Filipová je v súčasnosti riaditeľka odboru miestnej štátnej správy, samosprávy a zahraničných vzťahov na ministerstve vnútra.Na otázku TASR, aké by boli jej prvé kroky po zvolení, povedala, že najdôležitejšie by boli výberové konania na personálne obsadenie. Tak ako predchádzajúci kandidáti, aj Filipová považuje za mimoriadne dôležitú osvetovú informačnú kampaň o Úrade pre nahlasovanie protispoločenskej činnosti.Ako dôležitú vníma aj spoluprácu s prokuratúrou a inšpektorátmi práce. Chce tiež, „aby sa o úrade hovorilo, že keď si treba vyžiadať stanovisko v tejto oblasti, tak sa obrátime na úrad, lebo vie dať dobré, odborné stanovisko, sú nezávislí, apolitickí a dôverujeme im". Úradu chce dať i, čo definuje ako úmysel nepohybovať sa iba v intenciách zákona, ale dávať dôraz aj na filozofiu daného zákona, čo jej pri interpretácii zákonov na Slovensku chýba.Ďalší kandidát Tomáš Jacko je odborným asistentom na Ekonomickej univerzite v Bratislave a tiež expertom na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Je spoluautorom projektu neziskovej organizácie Transparency International Otvorená samospráva.vysvetlil a ďalej spresnil, že zverejnenie miest v rebríčku tlačilo jednotlivé mestá a obce, aby zvyšovali úroveň svojej transparentnosti.Počas svojej pedagogickej činnosti nahlásil korupčné správanie svojho kolegu, ktorý za priaznivé hodnotenia učiteľa v dotazníkoch sľuboval študentom lepšie známky. Pre dobrú poznateľnosť úradu chce využiť takisto ako ostatní doterajší vypočutí kandidáti informačnú kampaň. V úrade by sa snažil podľa vlastných slov maximalizovať transparentnosť a prejavovať dlhodobý záujem o oznamovateľa korupcie.Posledným kandidátom utorňajšieho vypočutia bol právnik Slovenskej inšpekcie životného prostredia Daniel Krošlák. Ten svoju skúsenosť s korupciou opísal podobne Jacko. Takisto sa stretol s korupciou v rámci svojej pedagogickej činnosti pri skúšaní študentov, ktorí mu ponúkali úplatky za úspešné absolvovanie skúšky.povedal komisii.Na otázku, ako by posmelil prípadných oznamovateľov korupcie, odpovedal, že by dobrým signálom bolo, ak je na čele úradu niekto, kto je nezávislý a dokáže odolávať tlakom. Niekdajšieho zamestnanca ministerstva obrany Maroša Klinčáka, ktorý upozornil na podozrivé nákupy na rezorte obrany, označil za takzvaného whistleblowera.skonštatoval Krošlák.Od utorka odborná porota vypočúva 11 kandidátov na post predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti. V utorok bolo vypočutých prvých šesť. V stredu (5. 6.) sa komisia chystá vypočuť ďalších päť kandidátov.