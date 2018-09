Chrániť sa pred chrípkou možno očkovaním, poisťovne vakcíny preplácajú

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 21. septembra (TASR) – Aj tento rok platí, že zdravotné poisťovne preplatia svojim poistencom očkovanie proti chrípke. Vlani takúto možnosť využilo podľa údajov Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR 4,4 percenta Slovákov. Svetová zdravotnícka organizácia odporúča celkovú zaočkovanosť populácie vyššiu ako 30 percent.uviedla hovorkyňa štátnej zdravotnej poisťovne Viktória Vasilenková.Za očkovanie neplatia ani poistenci súkromných zdravotných poisťovní.povedal PR špecialista Matej Štepianský. Najviac využívajú túto možnosť podľa jeho slov najmä poistenci starší ako 59 rokov. Pripomenul tiež, že ochrana pretrváva zhruba rok, preto je teda nutné rizikové skupiny opakovane preočkovávať každý rok. Poukázal aj na to, že sa neoplatí spoliehať sa na to, že "ak sú ostatní zaočkovaní, nie je od koho ochorieť".potvrdil pre TASR hovorca zdravotnej poisťovne Union Matej Neumann. Union ZP uhradila v roku 2017 očkovanie proti chrípke v 10.919 prípadoch. Vo vekovej skupine do 15 rokov bolo očkovaných 1,2 percenta detí, vo vekovej skupine 16- až 58-ročných bolo zaočkovaných 1,8 percenta, v skupine 59 rokov a viac 13,3 percenta populácie danej vekovej skupiny.Najvhodnejším časom na očkovanie sú mesiace október a november. Svetová zdravotnícka organizácia odporúča očkovanie predovšetkým tehotným ženám, deťom od šesť mesiacov do päť rokov, osobám 65-ročným a starším, osobám s chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdcovocievneho systému, metabolickými, renálnymi a imunitnými poruchami a zdravotníckym pracovníkom.Chrípková sezóna sa blíži, každý rok sa začína s príchodom októbra. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) určila, že trvá od 40. kalendárneho týždňa roka do 18. kalendárneho týždňa nasledujúceho roka. Je charakteristická zvýšenou chorobnosťou na akútne respiračné ochorenia vrátane chrípky a jej podobných ochorení. Medzi akútne respiračné ochorenia patria ochorenia ako nádcha, angína, zápal prínosných dutín, hrtana, hltana, priedušiek, priedušnice a zápal pľúc. Môžu prebiehať aj ako bezpríznakové ochorenia cez ľahké prechladnutie až po ťažké alebo komplikované ochorenia.