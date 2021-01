Chráňte si zdravie a nechajte si potraviny či iný tovar doručiť domov online

Nakupovanie online šetrí čas

19.1.2021 (Webnoviny.sk) - Pandemická situácia na Slovensku už dlhé týždne nenapreduje želaným smerom. Jednou z možností, ako chrániť seba aj svoju rodinu, je nakupovať potraviny a iný tovar online. Viete, aké výhody v sebe online nakupovanie skrýva?Nákupy online pomáhajú šetriť čas. Okrem času stráveného cestou do obchodu a parkovaním ušetríte tiež čas na balenie nákupu do tašiek pri pokladni. Pri regáloch s pečivom, ovocím a zeleninou, kde sa často stretáva viac zákazníkov naraz, navyše nemusíte strácať vzácne minúty čakaním. Čakať nemusíte ani pri pokladni. Všetol nákup si pohodlne vyhľadáte v internetovom obchode, zadáte počet kusov a kliknete na tlačidlo "vložiť do košíka". O ostatné sa postarajú zamestnanci obchodu. Všetol objednaný tovar tak bude doručený až pred vaše dvere bez toho, aby ste museli opustiť svoju domácnosť.Ceny v internetových obchodoch sú často o niečo nižšie ako v kamenných prevádzkach. Neláka vás platenie ceny za dopravu a radšej by ste zaplatili tú trochu benzínu, ktorý spotrebujete na ceste do obchodu? Aj v tomto prípade je online nákup výhodný - väčšina e-shopov poskytuje pri dosiahnutí istej sumy nákupu dopravu zadarmo. Pri online nákupoch môžete navyše využiť zľavové kupóny a kódy. Zľavové kupóny sú k dispozícii na všetky druhy tovarov. Ušetriť tak môžete pri nákupe potravín, kozmetiky, drogérie, domácich spotrebičov, počítačov a ďalších kategórií produktov.I keď sa online nakupovanie mnohých druhov tovarov pomaly stáva súčasťou nášho životného štýlu, potraviny stále tvoria akúsi výnimku. Možno je to preto, že by sme si chceli v obchode vybrať tie najkrajšie kúsky ovocia alebo si skontrolovať dátum spotreby. Ak sa bojíte nedostatočnej kvality a čerstvosti, skúste sa pri nákupe obrátiť na osvedčené obchody. Spoľahlivý predajca, ktorý si roky budoval svoje renomé, je zárukou dobrého nákupu. Je tiež povinný riadiť sa obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom, ktoré nájdete na jeho stránkach. Vopred sa môžete informovať, ako by ste mohli tovar, ktorý nebude vyhovovať vašim požiadavkám, reklamovať.Náš tip: Obchod plný zdravých potravín Grizly.sk dodá na váš stôl orechy a sušené ovocie, zdravé múky, sladidlá, obilniny aj tuky. Radi maškrtíte? Na Grizly si môžete dopriať pochúťky bez zbytočných starostí o kalórie. Ak si pri nákupe uplatníte Grizly zľavový kód , navyše aj ušetríte. A ušetríte tu tiež nákupom nápojov, prírodnej kozmetiky a doplnkov stravy.Nákupy online môžete využiť tiež na zaobstaranie všetkého potrebného pre tých, ktorí s vami nebývajú v tej istej domácnosti. Ak niekto z vašich príbuzných patrí do rizikových skupín a nechcete, aby si chodili nakupovať do obchodu, môžete sa o nich postarať práve týmto spôsobom. Zvlášť staršia generácia nakupovanie na internete nemá veľmi v obľube. Môžete to preto za nich urobiť vy.Väčší počet ľudí na jednom mieste, žiaľ, v súčasnosti znamená tiež vyššie riziko nákazy koronavírusom. Pri nákupe spoza obrazovky počítača zostanete dokonale chránení. Tovar si navyše môžete vyberať v ktorúkoľvek dennú alebo nočnú hodinu a platbu je možné vykonať hneď pri vytvorení objednávky. Ak vám tento spôsob nevyhovuje, môžete zaplatiť aj pri donáške domov. Spôsob platby závisí od konkrétneho obchodu. V závislosti od predajcu môžete spravidla platiť platobnou kartou aj v hotovosti.