Chrenek bude hlavným poradcom na Generálnom riaditeľstve EK pre klímu

Na archívnej snímke Dušan Chrenek. Foto: TASR Foto: TASR

Brusel/Bratislava 24. júla (TASR) - Európska komisia (EK) vymenovala v stredu Dušana Chreneka za hlavného poradcu pre riadenie Energetickej únie na svojom Generálnom riaditeľstve pre klímu.Bývalý vedúci Zastúpenia Európskej komisie (ZEK) na Slovensku sa na novej pozícii bude podieľať na napĺňaní ambicióznych cieľov Energetickej únie, vrátane znižovania emisií skleníkových plynov, zvyšovania podielu obnoviteľných zdrojov energie a dosahovaní vyššej energetickej efektívnosti. TASR o tom informovala vedúca komunikačného oddelenia ZEK na Slovensku Viera Uhlárová.Priblížila, že riadenie Energetickej únie je jedinečný systém v oblasti energetiky a klímy, v rámci ktorého Únia a členské štáty spoločne plánujú a kolektívne plnia ciele stanovené na rok 2030 a zabezpečujú sociálne spravodlivý a nákladovo efektívny prechod na hospodárstvo, ktoré by bolo neutrálne z hľadiska klímy, do roku 2050." uviedol Chrenek vo vyjadrení o svojej nominácii.Podľa jeho slov musíme investovať do inovácií a výskumu, obnoviteľných zdrojov energie a čistejšej dopravy.zdôraznil.