Christián Jaroš sa s Ottawou Senators dohodol na ročnej zmluve a vyhol sa arbitráži

Christián Jaroš

doteraz hral v NHL iba za Ottawu. V uplynulej sezóne absolvoval 13 duelov NHL so ziskom troch asistencií, na farme v AHL v 34 zápasoch nazbieral 15 kanadských bodov (2+13). Celkovo má na svojom konte 76 štartov v NHL - strelil v nich jeden gól a pridal 12 asistencií.



Košičan doteraz reprezentoval Slovensko na MS v rokoch 2016, 2018 a 2019, na svojom konte má aj bronz z MSJ 2015 a s klubom Lulea HF v ročníku 2014/2015 uspel v Lige majstrov.





SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.11.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový obranca Christián Jaroš napokon nemusí absolvovať arbitrážne konanie s klubom zámorskej NHL Ottawa Senators . Dvadsaťštyriročný košický rodák totiž podpísal so "senátormi" nový kontrakt. Informuje o tom web Capfriendly.com.Jaroš súhlasil s podmienkami dvojcestnej zmluvy na jednu sezónu. V prípade pôsobenia v NHL bude Jarošov plat 750-tisíc dolárov. Ak by hral na farme, tak jeho ročný plat bude 250-tisíc USD.V porovnaní s predchádzajúcim ročníkom si síce vylepšil základ pre NHL len o 25-tisíc USD, ale podľa predchádzajúcej zmluve mal zakotvený ročný plat pre pôsobenia na farme iba 70-tisíc a po novom táto suma stúpne o 180-tisíc USD.Christián Jaroš mal kontrakt so Senators do konca sezóny 2019/2020, po nej sa stal obmedzeným voľným hráčom a neprijal kvalifikačnú ponuku svojho doterajšieho zamestnávateľa. Na 7. novembra bol teda vytýčený termín arbitrážneho konania, ku ktorému napokon neprišlo.