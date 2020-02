Christián Jaroš späť do prvého tímu Ottawy, nastúpi proti Tatarovmu Montrealu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.2.2020 (Webnoviny.sk) - Klub zámorskej hokejovej NHL Ottawa Senators po viac ako mesiaci opäť povolal slovenského obrancu Christiána Jaroša do prvého tímu. Košický rodák odohral väčšinu aktuálneho ročníka v AHL za Belleville Senators , kde v 32 zápasoch nazbieral 15 bodov (2+13). Za Ottawu nastúpil v prebiehajúcej edícii profiligy šesťkrát s bilanciou 0+2. Informáciu priniesol oficiálny twitterový účet kanadského klubu.Dvadsaťtriročný bek bol v minulej sezóne stabilnou súčasťou zostavy "senátorov", keď si pripísal dovedna 61 štartov. V ročníku 2019/20 však dostáva priestor v prvom tíme iba sporadicky. Jaroša si Ottawa vybrala z celkového 139. miesta v drafte NHL 2015.V tom istom roku získal aj bronzovú medailu na juniorskom svetovom šampionáte. Doposiaľ odohral v NHL 69 zápasov so ziskom 12 bodov. Strelecký účet si otvoril v novembri 2018, keď skóroval do siete Minnesoty Wild. Ottawa má už len teoretickú šancu dostať sa do play-off. Vo Východnej konferencii NHL figuruje až na predposlednej 15. pozícii s 19-bodovým mankom na ôsmu Carolinu Hurricanes Senators odohrajú najbližší duel v noci zo soboty na nedeľu, keď nastúpia proti Montrealu Canadiens . V tomto stretnutí by sa mohli objaviť na ľade až dvaja slovenskí reprezentanti.