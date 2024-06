Chronológia volieb do Európskeho parlamentu: Ako volili Slováci europoslancov?

Politický význam

Nízka volebná účasť

15 europoslancov zo Slovenska

8.6.2024 (SITA.sk) -, ktorý bol dovtedy nevolenou inštitúciou, sa konaliv deviatich štátoch pôvodného Európskeho spoločenstva. Priamo zvolení poslanci si na prvom zasadaní europarlamentu zvolili za predsedníčku francúzsku právničkuEurópsky parlament je jedinou priamo volenou inštitúciou Európskej únie a reprezentuje všetkých jej občanov. Od vstupu Lisabonskej zmluvy do platnosti v roku 2009 má rovnako významnú úlohu ako Rada Európskej únie, s ktorou sa podieľa na vytváraní novej legislatívy., ktorý sídli v Štrasburgu a jeho zasadnutia sa konajú v Štrasburgu aj v Bruseli,, spolupracuje s národnými parlamentmi jednotlivých členských krajín a spoluzodpovedá aj za ďalšie aktivity spoločenstva.Jeho politický význam postupne rastie. Rozhoduje napríklad o prijatí nových členov Únie, schvaľuje medzinárodné zmluvy a Rada Európskej únie s ním konzultuje dôležité zahranično-politické rozhodnutia. Občania EÚ, ktorými sú všetci občania členských štátov, majú právo Európskemu parlamentu podávať petície.Voľby do europarlamentu sa konajú pravidelne každých päť rokov.po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie. Okrem týchto eurovolieb si svojich únijných zástupcov vyberali ajVšetky štyri hlasovania charakterizovalaV roku 2004 v eurovoľbách na Slovensku hlasovalo 16,96 percenta voličov, v roku 2009 to bolo 19,63 percenta a v roku 2014 len 13,05 percenta oprávnených voličov, čo bola doteraz aj historicky najnižšia účasť v rámci celej Únie. Následne v roku 2019 účasť na Slovensku dosiahla 22,74 percenta.Napriek rastúcej dôležitosti a právomociam Európskeho parlamentu volebná účasť na eurovoľbách postupne klesá nielen na Slovensku, ale aj v celej Únii. Oproti celkovej 62-percentnej volebnej účasti v roku 1979 klesla na 43 percent v roku 2014. V roku 2019 dosiahla volebná účasť v rámci celej EÚ 50,66 percenta., voľby budú od piatka do nedele vo všetkých členských krajinách. Slovenskí voliči si v sobotňajších voľbách vyberú, ktorí ich budú v novom Európskom parlamente zastupovať.tohtoročných volieb do Európskeho parlamentu, keď sa zatvoria volebné miestnosti vo všetkých členských krajinách.