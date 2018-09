Chudnutie upravuje aj krvný tlak. Pobežíme spolu už 29.9.2018 za zdravším srdcom

Vo vlakoch: R 602 (Košice 6:07 - Bratislava hl. st. 11:57) a R 609 (Bratislava hl. st. 14:03 - Košice 19:53);



Na hlavných vlakových staniciach – v Bratislave, Žiline a Košiciach;



V Golem club fitness centrách na celom Slovensku – Aupark Bratislava, Tower 115 Bratislava, Avion Bratislava Rehabilitácia, Relaxx Bratislava, Central Bratislava, Bory Mall Bratislava, Aupark Žilina, Aupark Košice, Forum Poprad;



v OC Polus City Center v Bratislave;



BRATISLAVA 25. septembra 2018 (WBN/PR) - Slovenská nadácia srdca, platforma "MOST - Spolu chránime Vaše srdcia získala najnovšie odporúčania z kongresu Európskej kardiologickej spoločnosti k liečbe hypertenzie, ktorý sa konal v auguste 2018 v Mníchove! Odborníci v nich upozorňujú, žeU liečených a dobre kontrolovaných hypertonikov je žiadúce,Podľa európskych odporúčaníOchorenia obehovej sústavy dlhodobo patria medzi najčastejšie príčiny smrti a hospitalizácií na Slovensku aj vo svete. V poslednom roku spôsobili na Slovensku vôbec najviac úmrtí, až 48,3% zo všetkých. Pri porovnaní s druhou najčastejšou príčinou, nádorovými ochoreniami, spôsobujú kardiovaskulárne ochorenia (KVO) skoro dvakrát viac úmrtí. Napriek dlhodobej snahe tento stav zlepšiť a miernemu poklesu v posledných rokoch, sú stále ochorenia obehovej sústavy najčastejším dôvodom hospitalizácie. Tieto ochorenia postihujú ľudí všetkých vekových kategórií, ale najviac vekovú kategóriu nad 50 rokov. Vysoký krvný tlak, čiže hypertenzia, vzniká často ako následok neriešeného problému nadváhy a obezity. Udáva sa, že obvod pása u mužov viac ako 102 cm a u žien viac ako 88 cm je významným rizikovým faktorom.Hypertenzia ako jedna z najčastejších chronických chorôb je rizikovým faktorom pre mnohé ďalšie KVO, napríklad pre srdcové zlyhávanie, mozgový infarkt, chronickú ischemickú chorobu srdca či infarkt myokardu. Je preto potrebné liečiť ju včas, aby sa zabránilo vzniku mnohých vážnych komplikácií. Najnovšie odporúčania pre liečbu artériovej hypertenzie boli prvýkrát odprezentované na kongrese Európskej kardiologickej spoločnosti v Mníchove koncom augusta 2018. Hraničnou hodnotou pre začatie liečby hypertenzie je tlak krvi 140/90 mmHg a vyšší. U liečených a dobre kontrolovaných hypertonikov je žiadúce, aby hodnota tlaku krvi nebola vyššia ako 130/80 mmHg. Hypertenzia je chronické ochorenie, ktoré sa nedá úplne vyliečiť. Je možné ho však dobre a dlhodobo kontrolovať. Žiaľ, každodenná medicínska prax ukazuje, že nie vždy sa darí cieľ dosiahnuť. Až polovica liečených hypertonikov nie je adekvátne kontrolovaná. Jednou z najčastejších príčin je nedostatočná spolupráca pacienta pri dodržiavaní liečebného režimu. Nasadením správnej liečby alebo zlepšením kontroly už liečených pacientov s následným znížením tlaku, sa redukuje riziko kardiovaskulárnych komplikácií o 36% a úmrtnosti o 16%.Zvýšenie adherencie pacienta k liečbe spolu s potrebnými zmenami životného štýlu významne zlepšuje kontrolu krvného tlaku. K nefarmakologickým opatreniam jednoznačne patrí kontrola hmotnosti. V prípade nadváhy alebo obezity, ktorými na Slovensku trpí viac ako polovica dospelej populácie, je potrebné upraviť príjem a výdaj energie tak, aby sa dosiahla redukcia hmotnosti. Pokles hmotnosti o 5 kg môže priniesť zníženie krvného tlaku približne o 4 mmHg. Najefektívnejším spôsobom zvyšovania adherencie je podľa európskych odporúčaní použitie fixných kombinácií liekov, či už od začiatku liečby alebo v jej priebehu. Ich používanie má hneď niekoľko výhod: nižší počet tabliet, ktoré pacient musí užívať, vyššia účinnosť liečby a nižšie riziko nežiadúcich účinkov. Účinná kombinovaná liečba zároveň priaznivo ovplyvňuje tzv. celkové kardiovaskulárne riziko a znižuje výskyt KV príhod. Moderná medicína uprednostňuje prístup, ktorý nelieči jednotlivé problémy izolovane, ale zasahuje komplexne, čiže ovplyvňuje celkové kardiovaskulárne riziko. Fixné kombinácie sú typickým príkladom takejto stratégie. Použitie fixných kombinácií liečiv zameraných na hypertenziu a zároveň na dyslipidémiu, ako kombinácia ACE inhibítora, blokátora kalciového kanálu a statínu, významne znižuje celkové kardiovaskulárne riziko.Slovenská nadácia srdca, platforma "MOST - Spolu chránime Vaše srdcia v spolupráci s partnermi,vykonávať:Slovenská nadácia srdca, platforma "MOST - Spolu chránime Vaše srdcia" dňausporiada pri príležitosti Svetového dňa srdca ajktorá podporuje zdravý životný štýl a pravidelný pohyb. Beh sa bude konaťPre bežcov bude zabezpečená na mieste podujatia úschovňa vecí aj pitný režim. Každý registrovaný bežec po odbehnutí/odkráčaní dostane medailu v tvare srdca.