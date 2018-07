Chudovský: Informácie o ohrození novej sezóny SND sú úplne irelevantné

Na archívnej snímke v strede generálny riaditeľ Slovenského národného divadla Marián Chudovský. Foto: TASR/Pavel Neubauer Na archívnej snímke v strede generálny riaditeľ Slovenského národného divadla Marián Chudovský. Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 31. júla (TASR) - Slovenské národné divadlo (SND) 31. júla 2018 neeviduje žiadne podlžnosti voči svojim zamestnancom, tzn. všetky mzdy vrátane júnovej platby boli bez meškania a akýchkoľvek obštrukcií poukázané na účty zamestnancov. Pre TASR to uviedol generálny riaditeľ SND Marián Chudovský.Zároveň oznámil, že vedenie kultúrnej inštitúcie doteraz nezaznamenalo žiadne požiadavky podmieňované štrajkom. "Preto informácie o ohrození 99. divadelnej sezóny považujeme v túto chvíľu za úplne irelevantné," zdôraznil generálny riaditeľ SND.Priznal, že sa vedenie národného divadla 28. júna rozhodlo plošne nevyplácať výkonnostné odmeny za mesiac jún. "Odmeny teda nebudú vyplatené nikomu. Toto rozhodnutie je reakciou na obmedzený rozpočet na rok 2018, pričom divadelná sezóna 2017/18 bola, paradoxne, jedna z najsilnejších," ozrejmil Chudovský.Poukázal v tejto súvislosti na to, že hoci sa ocenenie programu a účinkovania jednotlivých scén SND premietlo do rekordnej sumy tržieb za vstupenky - približne 3 a pol milióna eur, v snahe držať krok s európskou kultúrnou špičkou bola uplynulá sezóna zároveň aj jednou z najdrahších (investície do kvalitných scénických či kostýmových výprav, honoráre pre špičkových hosťujúcich sólistov, externých spolupracovníkov a pod.).Chudovský tvrdí, že napriek rozpočtom, ktoré nereflektujú očakávanú kvalitu a konkurencieschopnosť SND s inými európskymi scénami, sa divadlo odmieta kvalitných predstavení programovo vzdať. "Investíciu do kvality a dlhodobého renomé, ktorá sa vracia v podobe vyššieho záujmu divákov a predaných vstupeniek, považujeme za tú najlepšiu cestu, ako fungovať v režime 'za málo peňazí veľa muziky'," uviedol Chudovský. Zároveň dodáva, že táto cesta v sebe nesie aj viaceré synergické riziká, napríklad rozhodnutia o nevyplatení výkonnostných odmien. "Aj k nim však treba otvorene povedať, že ide o zriedkavý jav, v rámci ktorého aj tentoraz hľadáme formy a prostriedky, ako odmeniť ľudí, ktorí si to zaslúžia a ktorí chcú robiť na Slovensku kultúru napriek mimoriadne tvrdým podmienkam," zdôraznil Chudovský.Ministerstvo kultúry SR situáciu v SND, ktoré podľa správy o činnosti za prvý polrok 2018 vykázalo stratu 1.036.957,85 eura, pozorne sleduje. Rezort upozorňuje, že nejde o prvý prípad, keď je SND v červených číslach, pripomína výsledok hospodárenia za rok 2015, keď inštitúcia vykázala stratu 656.857 eur. "Mojím záujmom je, aby SND bola riadne fungujúca a progresívna štátna umelecká inštitúcia. Striktne sa bránim akémukoľvek zasahovaniu do slobody umeleckej činnosti SND, ale nesmieme pripustiť, aby sa z našej erbovej inštitúcie stal pomaly ekonomicky krachujúci podnik," povedala ministerka kultúry Ľubica Laššáková (Smer-SD). Rezort nariadil v SND audit, Laššáková je zároveň pripravená prijať ozdravné opatrenia i vyvodiť personálnu zodpovednosť za súčasný stav.Podľa medializovaných informácií potom, čo zamestnanci technických zložiek SND (napríklad maskérky či zvukári) nedostali výkonnostné odmeny, zvažujú štrajk a nová, v poradí 99., sezóna SND je v ohrození.