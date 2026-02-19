Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 19.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Vlasta
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Tlačové správy

Chuť, ktorej Slováci najviac veria. TAURIS je opäť Najdôveryhodnejšou značkou na trhu


Tagy: Najdôveryhodnejšia značka PR

Spoločnosť TAURIS opäť dokázala, že jej prístup k výrobe a dôraz na tradičné receptúry, sú pre spotrebiteľov kľúčové. Už po ôsmykrát si odnáša prestížne ocenenie Najdôveryhodnejšia značka, čím ...



Zdieľať
nz30288 676x451 19.2.2026 (SITA.sk) - Spoločnosť TAURIS opäť dokázala, že jej prístup k výrobe a dôraz na tradičné receptúry, sú pre spotrebiteľov kľúčové. Už po ôsmykrát si odnáša prestížne ocenenie Najdôveryhodnejšia značka, čím potvrdzuje, že chuť produktov TAURIS zostáva pre slovenské domácnosti voľbou číslo jeden.


"Opäť sa nám potvrdilo, že stavať na kvalite sa oplatí. A to aj v časoch, kedy je tlak zo strany rastúcich nákladov neúprosný. Zákazníci nám to však vracajú niekoľkonásobne späť v podobe dlhoročnej dôvery. A to je pre nás rozhodujúce," hovorí Richard Duda, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti TAURIS a.s., do ktorej portfólia patrí aj RYBA Košice.

Zákazníci sú pre TAURIS budúcnosťou, preto si spoločnosť zakladá na dôvere a pevnom vzťahu s nimi. Neoddeliteľnou súčasťou firmy je aj rešpekt k tradíciám a nemenné receptúry a priam podstatou spoločnosti, ktorú cítiť z každého výrobku, je nezameniteľná kvalita. Toto sú hodnoty, ktoré definujú TAURIS.

Aj vďaka nim spotrebitelia po deviaty raz rozhodli o tom, že TAURIS je Najdôveryhodnejšou značkou v kategórii mäsa a mäsových výrobkov. "Neobhájili by sme zisk tohto ocenenia, ak by sme k našim zákazníkom nepristupovali zodpovedne. Ich dôveru nechceme nikdy sklamať nekvalitou," dodáva Richard Duda.

Najdôveryhodnejšia značka je marketingový program, ktorý na slovenskom trhu monitoruje a oceňuje značky, v ktoré majú slovenskí spotrebitelia najväčšiu dôveru. Vychádza z rozsiahleho prieskumu medzi 2000 Slovákmi.

Výrobky, ktoré Slovákom chutia celé roky


O tom, že ľudia dôverujú produktom od spoločnosti TAURIS, svedčí aj to, že už roky s obľubou nakupujú ich produkty. Kvalitu a overené tradičné receptúry oceňujú napríklad medzi výrobkami z rady Zipser. Celoslovensky známe sú Zipser párky a Zipser šunka, ktoré sú už stálicami medzi mäsovými výrobkami.

Veľmi obľúbené sú aj prémiové produkty z rady Premium, najmä Toreador saláma, ktorá je vnímaná ako symbol tradičného remesla a vycibrenej chuti. Silnú pozíciu má aj rada GOLD zastúpená salámou Nitran ´77 a Carmen salámou, ktoré sú dlhodobo oceňované pre svoju kvalitu a charakteristickú chuť. Saláma Nitran ´77 je výnimočná aj vďaka svojej pôvodnej receptúre, ktorá pochádza ešte z roku 1977.

Svojich priaznivcov si však postupne získava aj produktový rad ZVERINA. Je unikátny tým, že zverinové mäso pochádza výlučne zo slovenských lesov, získava sa v súlade s najprísnejšími predpismi na ochranu zvierat a predstavuje potravinu s vysokou etickou a ekologickou hodnotou.

Medzi rybími výrobkami je jednoznačným lídrom Treskoslovenská treska. Dnes už ikonický produkt, ktorý je na trhu viac ako 70 rokov a každoročne získava významné ocenenia, sa v roku 2026 môže pýšiť už tretím ocenením Superbrands.

Zipser debrecínka – novinka s lahodnou chuťou


No TAURIS pravidelne uvádza na trh aj nové produkty. V súčasnosti môžu spotrebitelia nájsť na pultoch predajní novú Zipser debrecínku. Vyrába sa z čerstvého bravčového mäsa, z prvotriedneho bravčového karé. Jej povrch je dekorovaný pokryvom z mletej červenej papriky, ktorý jej dodáva výraznú a tradičnú chuť.Presne takú, akú má mať pravá debrecínka.

Tradície spolu s inováciami


Spoločnosť TAURIS má za sebou dlhoročnú históriu, ktorá sa začala písať ešte v roku 1977. V súčasnosti je sebavedomou firmou, ktorá má štyri výrobné závody – v Rimavskej Sobote, Mojmírovciach, Spišskej Novej Vsi a Košiciach. Svoje výrobky a aj čerstvé mäso ponúka spotrebiteľom v najväčšej sieti slovenských mäsiarstiev TAURIS Mäsiarstvo u Býka v rámci celého Slovenska.

Hoci je pre spoločnosť kľúčové pokračovanie v hodnotách, na ktorých je značka dlhodobo postavená, naďalej chce tiež investovať do modernizácie výroby, technologických inovácií a zvyšovania efektivity, aby zákazníkom vždy ponúkala bezpečné produkty najvyššieho štandardu. "Jedine spojením tradície, kvality, inovácií a zodpovedného prístupu dokážeme aj v budúcnosti napĺňať očakávania zákazníkov a zostať značkou, ktorej môžu dôverovať," dopĺňa Richard Duda.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Chuť, ktorej Slováci najviac veria. TAURIS je opäť Najdôveryhodnejšou značkou na trhu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Najdôveryhodnejšia značka PR
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Opozícia kritizuje 40-miliónový tender na poradcov, Šutaja Eštoka žiada o jeho zrušenie aj o vysvetlenie – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Thomas Kurz: Slovensko zostáva pre nemeckých investorov atraktívnou krajinou, hoci ekonomický výhľad nie je príliš priaznivý

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 