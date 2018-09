Chvála Miloševiča zo strany srbského prezidenta vyvolala pobúrenie

Srbský prezident Aleksandar Vučič (uprostred) na archívnej snímke. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Belehrad 10. septembra (TASR) - Chvála Slobodana Miloševiča akovodcu, ktorú vyslovil srbský prezident Aleksandar Vučič, vyvolala pobúrenie v susedných štátoch, kde nacionalistická politika bývalého srbského prezidenta v 90. rokoch minulého storočia viedla ku krviprelievaniu a deštrukcii. Uviedla to v pondelok agentúra AP.Vučič počas svojho dlhoočakávaného prejavu pri návšteve kosovských Srbov v Mitrovici v nedeľu uviedol, že Miloševič bol, ktoréhoMiloševič, ktorý zomrel v roku 2006 počas procesu vedeného medzinárodným trestným tribunálom, sa všeobecne pripisuje najväčšia zodpovednosť za krvavý rozpad bývalej Juhoslávie a smrť najmenej 120.000 ľudí v Bosne, Chorvátsku a Kosove.Kosovský prezident Hasim Thaci v pondelok vyhlásil, že chvála Miloševiča jeHovorkyňa Európskej komisie Maja Kocijančičová v reakcii na slová srbského prezidenta uviedla, že zmierenie na západnom Balkáne bude možné, iba ak sa odmietne a prekoná politika minulosti, ktorá priniesla tomuto regiónu desaťročia biedy a utrpenia.Vučič, ultranacionalista počas vojen na Balkáne, bol v roku 1999 Miloševičovým ministrom financií.V nedeľnom prejave tiež uviedol, že jeho krajina už nechce viesť vojny s Kosovom, ale rada by budovala dôveru a priateľstvo s tamojšími väčšinovými etnickými Albáncami. Zároveň však vyslovil akúsi nepriamu hrozbu, a síce, že Srbsko bude brániť menšinových Srbov v Kosove, ak sa stanú terčom útoku.Srbský prezident zopakoval, že dohoda o vyriešení sporu s Kosovom je stále ďaleko, no prisľúbil, že sa bude usilovať o jej dosiahnutie.Srbsko odmieta uznať jednostranne vyhlásenú nezávislosť Kosova spred desiatich rokov, podobne ako Rusko či viaceré krajiny Európskej únie vrátane Slovenska. Kosovskú nezávislosť doposiaľ uznalo viac ako 110 krajín sveta.