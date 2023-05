Chýba definícia na absenciu súhlasu pri sexuálnych aktivitách, upozorňuje Amnesty International Slovensko

Absencia súhlasu

Transrodový ľudia na Slovensku

To by podľa organizácia znamenalo brutálny zásah do životov transrodových ľudí na Slovensku.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti homofóbii, bifóbii a transfóbii – IDAHOBIT, ktorý pripadá na 17. mája, usporiadala organizácia zhromaždenie na Námestí SNP v Bratislave.

14.5.2023 (SITA.sk) - Slovensko potrebuje definíciu znásilnenia, ktorá je založená na absencii súhlasu. V otvorenom liste poslancom Národnej rady SR to uviedli organizácie a viac ako 70 odborníkov, ktorí sa venujú ochrane ľudí žijúcich na Slovensku pred znásilnením a sexuálnym násilím.Ako v tlačovej správe vysvetlila Amnesty International Slovensko , na schôdzi parlamentu budú poslanci hlasovať o novele Trestného zákona, ktorý neobsahuje definíciu znásilnenia založenú na absencii súhlasu pri sexuálnych aktivitách. Práve takáto definícia by podľa nich prispela k zlepšeniu ochrany pred znásilnením.V otvorenom liste preto vyzývajú poslancov, aby podnikli všetky kroky pre to, aby bola nedostatočná definícia obsiahnutá v návrhu novely Trestného zákona nahradená za takú, ktorá bude ľudí skutočne chrániť.Ako sa píše v otvorenom liste, súčasná definícia znásilnenia platná na Slovensku sa rovnako ako definícia zahrnutá v predkladanej novele Trestného zákona zameriava na prítomnosť násilia a prejaveného odporu, pričom nezohľadňuje absenciu slobodného súhlasu, ako sa vyžaduje v medzinárodnom práve a normách.„Neobstojí ani argument, že pokiaľ právna úprava obsahuje možnosť zohľadniť zneužitie bezbrannosti, zahŕňa tak možnosť stíhania všetkých skutkov, pri ktorých bola sexuálna aktivita vykonaná na osobe, ktorá s ňou nesúhlasila," uviedli autori otvoreného listu.Osobitne upozornili, že pod pojem bezbrannosti teória a prax zahŕňa stav bezvedomia alebo takú intoxikáciu, pri ktorej obeť nemôže prejaviť odpor.Za bezbrannú sa rovnako považuje osoba spútaná alebo osoba, ktorá sa nemôže brániť pre svoju fyzickú neschopnosť, a tiež osoba trpiaca duševnou poruchou, v dôsledku ktorej nechápe význam páchateľovho konania.„Nič z toho však nevystihuje situáciu, v ktorej preživšia nekladie aktívny odpor v dôsledku psychického ochromenia, alebo z dôvodu, že sa páchateľovi podvolí, pretože sa obáva, že v opačnom prípade jej hrozí ťažké ublíženie alebo smrť, alebo môže dôjsť k ohrozeniu jej blízkych. Na nedostatočnosť takejto definície upozorňuje teória aj prax," uvádza sa v otvorenom liste poslancom.Inštitúcie, organizácie a odborníci v liste ďalej vysvetlili, že medzinárodné ľudskoprávne normy nedefinujú sexuálne násilie na základe použitia alebo hrozby fyzického násilia ani zneužitia bezbrannosti, ale vychádzajú z narušenia telesnej autonómie človeka.Slovensko musí podľa nich dodržiavať svoje ľudskoprávne záväzky a rozšíriť právnu úpravu znásilnenia tak, aby zahŕňala situácie, keď k sexuálnym aktivitám došlo bez súhlasu niektorej zo zúčastnených osôb.Poslancov tak žiadajú, aby sa postavili za ľudské práva a ochranu ľudí pred sexualizovaným násilím a podnikli všetky kroky pre to, aby bola nedostatočná definícia obsiahnutá v návrhu novely Trestného zákona upravená.Amnesty International Slovensko upozornilo aj na to, že v najbližších dňoch prebehne hlasovanie o návrhu zákona o rodnom čísle, ktorým by boli zakázané úradné tranzície.„Nezostaneme ticho a budeme aj naďalej upozorňovať na možné fatálne dôsledky tohto zákona," uzavrela organizácia.