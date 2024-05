Chýbalo nám druhé Nagano a vy ste ho priniesli, pochválil českých hokejistov prezident Pavel. Rulík prezradil aj recept na úspech (video+ foto)

Kolaps od radosti

Vyrovnaný zápas

Recept na úspech od Rulíka

Poklona od prezidenta

27.5.2024 (SITA.sk) - Ľadová plocha pražskej O2 Arény sa v nedeľu krátko pred jedenástou večer zmenila na javisko zlatého úspechu. Vysmiati hokejisti českého národného tímu preberali zlaté medaily a o čosi neskôr si podávali z rúk do rúk pohár určený pre majstra sveta v hokeji.Česi ho predtým naposledy získali pred 14 rokmi v susednom Nemecku, ale teraz je radosť z neho dvojnásobná, keďže ako hovoria športoví fajnšmekri - vyhrať veľký titul pred domácimi fanúšikmi je najviac zo všetkého.Jeden z najviac oslavujúcich a zároveň oslavovaných hráčov bol David Pastrňák. Práve kanonier Bostonu mal vo finálovej "šachovej partii" rozhodujúci podiel na víťazstve domáceho tímu, keď v 50. min "one timerom" prepálil Leonarda Genoniho v bránke Švajčiarska a strelil úvodný gól zápasu.Majestátna O2 Aréna v tej chvíli takmer skolabovala od radosti, ale bolo potrebné vydržať ešte desať minút. Česi napriek stupňujúcemu sa švajčiarskemu tlaku výborne zvládli aj záverečnú power-play súpera a v samom závere podčiarkol ich víťazstvo David Kämpf gólom do prázdnej bránky.Potom už nastal čas na oslavy siedmeho titulu majstra sveta v modernej ére českej samostatnosti, čo takmer 17 a pol tisíc divákov v hľadisku O2 Arény výrazne dávalo najavo.„Želali sme si trochu pokojnejší priebeh finále, zápas bol vyrovnaný. Nakoniec to bolo o jednom góle, rozhodol náš signál po víťaznom buly a samozrejme, neskutočná istota vzadu - brankár Dostál," povedal v prvom televíznom rozhovore David Pastrňák.Česi mali na MS 2024 troch kvalitných brankárov z NHL a počas šampionátu sa im vyprofilovala jasná jednotka. Stal sa ňou Lukáš Dostál , ktorý v NHL zastáva pozíciu dvojku v priemernom Anaheime.V ôsmich zápasoch mal úspešnosť zásahov 93,90% a dovedna si pripísal tri shutouty - v základnej časti pochytal všetky strely Fínov, vo štvrťfinále vychytal Američanov a vo finále aj na všetko odhodlaných Švajčiarov.„Nemal som počas finále moment, keď som sa bál o výsledok. Snažil som sa riešiť situáciu za situáciou. Niekedy sa vydarí zápas bez gólu, inokedy inkasujete. Počíta sa vždy až konečný výsledok. A že som sa pokúšal v závere streliť gól do prázdnej bránky? Žijeme len raz," povedal Dostál v dobrej nálade pre Českú televíziu.Emócie premohli aj útočníka Pavla Zachu, spoluhráča Pastrňáka z Bostonu, ktorého gól rozhodol o postupe Čechov do semifinále cez silných Američanov. „Som veľmi rád, že som bol súčasť tohto tímu. Reprezentovať Česko je paráda," uviedol hráč, ktorý v minulosti viackrát odmietol pozvánku na MS.Tréner zlatého českého družstva Radim Rulík sa pokúsil stručne ponúknuť recept na úspech. „Chce to napasovať hráčov k sebe tak, aby to malo chémiu. A neustále na tom pracovať, pretože samé od seba sa nič neudeje."Neskôr v oslavujúcej šatni sa objavil aj prezident Českej republiky Petr Pavel , aby hráčom zložil hlbokú poklonu. Jeho slová silno zarezonovali vo víťaznej partii okolo kapitána Romana Červenku.„Keď som sa bol pozrieť na prvom zápase proti Fínsku, málokto tušil, že by to mohlo vyústiť v zlatý úspech. Táto krajina potrebovala také víťazstvo ako soľ. Chýbalo nám nové Nagano a vy ste ho priniesli," uviedol Petr Pavel podľa iDnes.cz.