Chybu počas kybernetického incidentu v parlamente odstránili. Nebola v starej technológii, oznámil Kollár

Dodal, že budúci týždeň, v stredu 2. novembra, ho budú informovať o odstránení chyby. „Pokiaľ chybu odstránia, na ďalší deň zvolám schôdzu," uviedol predseda parlamentu.

28.10.2022 (Webnoviny.sk) - Chybu počas kyberneticko-bezpečnostného incidentu v Národnej rade SR (NR SR) odstránili. Oznámil to predseda NR SR Boris Kollár Sme rodina ) v piatok médiám.„Musia zistiť, či to bol úmysel, nedbanlivosť, alebo len ľudská hlúposť. Keďže je problém odstránený, spojím sa s lídrami koaličných a opozičných strán, aby sme mohli v štvrtok 3. novembra pokračovať v rokovaní 75. parlamentnej schôdze," uviedol. Zároveň pripomenul, že chyba nebola v tom, že majú dvadsať rokov starý technologický systém.„Počas chyby ‚padli‘ registračné pokladnice aj internetová sieť. Než sme identifikovali poruchu, nedalo sa nič iné urobiť len odsunúť schôdzu, aby sme chybu mohli vyriešiť," tvrdí predseda parlamentu.Predseda Národnej rady SR Boris Kollár v štvrtok 27. októbra prerušil schôdzu parlamentu na 15 minút pre hackerský útok.Ako povedal v pléne po hlasovaní, technici ho upozornili na hackerský útok na hlasovanie, preto vyhlásil prestávku, aby mohli zabezpečiť bezpečnosť hlasovania.Nakoľko išlo o veľmi vážny kybernetický bezpečnostný incident, rokovanie parlamentu sa prerušilo do utorka 8. novembra do 9:00 hod. „Dohodli sme sa, že 8. novembra budeme rokovať o bodoch a hlasovanie sa uskutoční o 11:00,"