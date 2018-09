Chýry o fúzii Deutsche Bank s Commerzbank zvýšili cenu ich akcií

Na archívnej snímke sídlo Deutsche Bank vo Frankfurte nad Mohanom. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 25. septembra (TASR) - V Nemecku kolujú chýry o perspektívne možnej fúzii Deutsche Bank (DB), ktorá je najväčším úverovým ústavom krajiny, a Commerzbank. V utorok viedli nepotvrdené správy k rastu akcií Deutsche Bank na frankfurtskej burze o 1 % a Commerzbank o 1,5 %.Rozruch vyvolalo utorkové vystúpenia šéfa DB Christiana Sewinga na otvorení Dňa nemeckého priemyslu v Berlíne. Sewing povedal, že ústav, ktorý vedie, sa do 18 mesiacov vyrovná s domácimi výzvami. Potom sa bude dať hovoriť o iných záležitostiach. Bankár sa pritom vôbec nezmienil o fúzii s Commerzbank.Sewing chce najprv zlepšiť ziskovosť DB. Uviedol:Nízka cena akcií je podľa analytikov prekážkou pre fúziu alebo akvizíciu. Jedno alebo druhé riešenie by vyžadovalo zvýšenie vlastného kapitálu. Bez neho by došlo k silnému oslabeniu súčasných vlastníckych pomerov v DB.Taliansky denník Il Sole 24 Ore bez uvedenia zdroja napísal, že sa Deutsche Bank zaoberá možnosťou navŕšenia vlastného kapitálu. Frankfurtský ústav správu novín nekomentoval.Deutsche Bank podľa portálu FAZ.net chce zostať globálnym finančným hráčom. Fúzia s Commerzbank by jej pozíciu vo svete neposilnila. Kým DB vytvára vyše 70 % svojich výnosov z aktivít mimo Európy, u Commerzbank je ich prínos sotva 4 %.Prezident Spolkového združenia nemeckého priemyslu (BDI) Dieter Kempf pri rovnakej príležitosti povedal, že priemysel potrebuje silný nemecký bankový ústav. Nikto však zo súčasného stavu domácich bánk nemôže byť šťastný.