Chystáte sa cestovať do Švajčiarska? Pre Slovákov už neplatí karanténa

o tom informuje na svojej webovej stránke.

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.6.2021 (Webnoviny.sk) - S platnosťou od soboty 26. júna neplatí pre cestujúcich z krajín Európskej únie (EÚ) vo Švajčiarsku karanténa. Slováci cestujúci do krajiny ju tak nemusia absolvovať. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Od utorka 6. júla ale platí karanténa vo Švajčiarsku pre tie osoby, ktoré do nej vstupujú z vysokorizikových regiónov. Slovenská republika bola zo zoznamu rizikových krajín vyňatá už 22. apríla. Pri príchode pozemnou cestou tak nie je nutné preukazovať sa negatívnym výsledkom PCR testu.„Od 26. júna sa pri prílete do Švajčiarska upúšťa od testovacej povinnosti pre osoby, ktoré prekonali COVID-19 (po preukázaní sa potvrdením o prekonaní COVID-19 nie starším ako 6 mesiacov) a pre plne zaočkované osoby (po preukázaní sa očkovacím preukazom, covid certifikátom nie starším ako 12 mesiacov), platí aj po prílete z destinácií s rozšíreným výskytom delta variantu,“ upozorňuje rezort diplomacie.Pokiaľ cestujúci neprekonal ochorenie COVID-19 a nebol zaočkovaný, pri nástupe do lietadla na kontrolu predkladá negatívny výsledok PCR testu vykonaného najneskôr 72 hodín pred odletom alebo antigénový test, ktorý nie je starší ako 48 hodín.