Chystáte sa ešte na letnú dovolenku? Pozrite sa, pre ktoré krajiny platí uvoľnený hraničný režim

Nevyhnutnosť cestovania by mal každý zvážiť

Ministerstvo odporúča dobrovoľnú registráciu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.8.2020 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR vydalo cestovné odporúčanie v súvislosti s ochorením COVID-19 na základe opatrení a odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva SR pre všetky krajiny.Naďalej platí uvoľnený hraničný režim pre osoby pri návrate z Austrálie, Belgicka, Cypru, Česka, Číny (tiež osobitné administratívne oblasti Hongkong a Macao), Dánska (vrátane samosprávneho územia Faerské ostrovy), Estónska, Fínska, Francúzska, Grécka, Holandska, Chorvátska, Írska, Islandu, Japonska, Južnej Kórey, Lichtenštajnska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Monaka, Nemecka, Nórska, Nového Zélandu, Poľska, Rakúska, Slovinska, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, Španielska, Švajčiarska a Talianska. Komplexné informácie o hraničnom režime štátov sú zverejnené a pravidelne aktualizované na webovom sídle ministerstva.Z dôvodu rastúcej intenzity výskytu ochorenia COVID-19 ministerstvo odporúča zvážiť nevyhnutnosť cestovania (2. stupeň) do nižšie uvedených regiónov krajín s uvoľneným hraničným režimom: Belgicko – všetky regióny; Česko – Hlavné mesto Praha; Dánsko – Midtjylland; Estónsko – Tartu maakond; Francúzsko – Provence Alpes-Cote d'Azur, Île-de-France, Mayotte; Holandsko – Noord-Holland, Zuid-Holland; Chorvátsko – Vukovarsko-sriemska župa, Splitsko-dalmatínska župa; Írsko – Midlands, Mid-East; Malta – všetky regióny; Poľsko – Sliezske vojvodstvo, Malopoľské vojvodstvo; Spojené kráľovstvo – územný zdravotný obvod Grampian (Aberdeenshire, City of Aberdeen a Moray); Španielsko – všetky regióny.Ministerstvo ďalej odporúča občanom nachádzajúcim sa na území krajín, resp. regiónov krajín s uvoľneným hraničným režimom, na ktoré sa nevzťahuje 2. stupeň cestovného odporúčania, venovať zvýšenú opatrnosť (1. stupeň - výstraha) vzhľadom na prebiehajúcu pandémiu choroby COVID-19. V tejto súvislosti je potrebné dbať na odporúčania epidemiológov a priebežne sledovať opatrenia zavedené predmetnými štátmi v epidemiologickej, karanténnej, bezpečnostnej a dopravnej oblasti.Pre všetky ostatné krajiny sveta nezahrnuté do zoznamu krajín s uvoľneným hraničným režimom naďalej platí odporúčanie necestovať a pri príchode z nich je osoba povinná prihlásiť sa telefonicky alebo elektronicky na miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva v SR, aby ho oboznámili s cestovateľskou anamnézou.Osobám sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí do obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Osoba je povinná podrobiť sa laboratórnej diagnostike na ochorenie najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí. Pravidlá domácej izolácie a organizáciu testovania môže poskytnúť miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva v SR.Ministerstvo tiež odporúča všetkým občanom nachádzajúcim sa v zahraničí, aby využili možnosť dobrovoľnej registrácie na webovom sídle ministerstva alebo prostredníctvom aplikácie Svetobežka.