Chystáte sa na cestu do Talianska? Nehrozí vám karanténa a nepotrebujete ani test na COVID-19

V niektorých prípadoch je test nutný

Vyplnený formulár majte pri sebe

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.10.2020 (Webnoviny.sk) - Vstup do Talianska ako aj pohyb po jeho celom území je pre občanov Slovenskej republiky bez obmedzenia. Nevyžaduje sa test na COVID-19 ani karanténa. Slovenskí občania však môžu vstúpiť do Talianska za podmienky, že prichádzajú z bezpečnej krajiny.Slovensko predstavuje pre Taliansko bezpečnú krajinu, pričom Rím zoznam bezpečných krajín pravidelne aktualizuje v závislosti od epidemiologickej situácie.Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) na svojej webovej stránke.Rezort diplomacie zároveň upozorňuje, že ak sa cestujúci zdržiaval posledných 14 dní v Rumunsku, je povinný po príchode do Talianska absolvovať 14-dňovú domácu izoláciu.Od 8. októbra sú všetci cestujúci, ktorí prechádzajú alebo sa zdržiavali posledných 14 dní v Belgicku, Francúzsku, Holandsku, Českej republike a Španielsku povinní absolvovať test na COVID-19.Test je možné absolvovať priamo na vybraných letiskách, prístavoch a hraničných priechodoch alebo do 48 hodín od vstupu na talianske územie prostredníctvom príslušného zdravotného strediska (ASL), respektíve priniesť negatívny test z krajiny pobytu nie starší ako 72 hodín.Z uvedených krajín je možný tranzit pre slovenských občanov, pokiaľ cestujú individuálne (nie verejnou dopravou). Tranzit nesmie prekročiť 36 hodín na území Talianska. V prípade leteckého tranzitu, nie je možné opustiť letisko až do príchodu do cieľovej krajiny.Pri vstupe do Talianska je však potrebné vyplniť vyhlásenie (autodichiarazione) a odovzdať ho dopravcovi, alebo sa ním preukázať v prípade kontroly policajnými zložkami.Formulár je nevyhnutné vyplniť za každých okolností, bez ohľadu na spôsob dopravy (osobným automobilom, letecky, vlakom, loďou) a za každú fyzickú osobu.Odporúča sa mať pri sebe vyplnený formulár aj keby ho pri vstupe do Talianska nevyžadovali – cestujúci môžu byť kontrolovaní aj počas cesty alebo na mieste pobytu v Taliansku.„Špecifickým je ostrov Sardínia, kde majú cestujúci povinnosť vyplniť online formulár 48 hodín pred odchodom na Sardíniu. Následne obdržíte QR kód, ktorým sa preukážete pri príchode,“ doplnil rezort zahraničia.