Chystáte sa na dovolenku? Môžete sa stretnúť s týmito problémami

Záhreb 18. júla (TASR) - K najčastejším problémom Slovákov dovolenkujúcich v Chorvátsku patria neplatnosť a absencia cestovných dokladov - predovšetkým cestovných pasov u maloletých detí -, ako aj ich strata a krádež. Ako TASR informovala konzulka slovenského veľvyslanectva v Záhrebe Linda Karašová, Slováci taktiež často žiadajú o pomoc pri hospitalizácii, dopravných nehodách, v prípade odtiahnutia vozidla a pri problémoch s ubytovaním. Žiadajú tiež o právnu pomoc.Slováci sa na zastupiteľský úrad (ZÚ) v Záhrebe najčastejšie obracajú so žiadosťou o pomoc pri strate a krádeži najmä cestovného pasu, občianskeho preukazu, vodičského preukazu, osvedčenia o evidencii vozidla, preukazu zdravotného poistenia či platobných kariet.Podľa Karašovej by mali preto turisti zvýšiť obozretnosť pri kontrole svojich osobných vecí, nenechávať si ich bez dozoru na plážach, na verejných priestranstvách a opustených parkoviskách, a to najmä v noci, keď je najväčšie riziko krádeží.Pred vycestovaním si treba včas skontrolovať platnosť dokladu, ktorá musí trvať počas celého pobytu na dovolenke. Vodiči by si nemali zabudnúť k dokladom priložiť zelenú kartu, ktorá je potvrdením o platnosti povinného zmluvného poistenia (PZP) v zahraničí.Ešte pred samotnou rezerváciou, respektíve pred zaplatením za ubytovanie, si treba tiež pozrieť na internete užívateľské recenzie ubytovacích zariadení.Karašová tiež odporúča uzavrieť primerané komerčné cestovné poistenie liečebných nákladov v zahraničí pre prípad ošetrenia či hospitalizácie.dodala konzulka.Zároveň upozornila na nevyhnutnosť ohlásiť pri vstupe do krajiny držbu tzv. chladných zbraní. Ak sa tak nestane a takáto zbraň sa nájde, a to aj pri kontrole vozidla vo vnútrozemí, turistovi hrozí zadržanie, konanie pred priestupkovým súdom a peňažná pokuta približne 700-5600 eur, respektíve trest odňatia slobody.Slováci na dovolenke v Chorvátsku môžu podľa Karašovej v prípade núdze kontaktovať diplomatickú službu ZÚ v Záhrebe na telefónnom čísle +38598278182 alebo prostredníctvom e-mailovej adresy cons.zagreb@mzv.sk. V oblasti Dalmácie poskytne pomoc honorárny konzul Goran Morovič so sídlom v Splite na tel. č. +38521362679." uzavrela Karašová.Počas tohtoročnej letnej sezóny pôsobia v najnavštevovanejších oblastiach Chorvátska, a to splitsko-dalmátskej a primorsko-goranskej.Konzulka zároveň pripomenula tiesňové čísla, na ktoré môžu Slováci v prípade nehody telefonovať - polícia: 192, záchranka: 194 alebo 112, hasiči: 193, cestná asistencia: 987. Situáciu na cestách a predpoveď počasia si možno preveriť na tel. č. 060 520 520.