Chystáte sa na pohovor? Táto otázka Slovákov zaskočila

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 28. januára (TASR) - Slováci za najhoršiu otázku na prijímacom pohovore považujú, keď sa ich personalisti pýtajú, kde sa vidia o päť či desať rokov. Uchádzačom o zamestnanie prekážajú aj otázky týkajúce sa rodinného stavu, detí či sexuálnej orientácie, na ktoré by sa pritom personalisti nemali vôbec pýtať. Ukázal to najnovší prieskum personálnej agentúry Grafton Recruitment.Na prijímacom pohovore sa môžu uchádzači stretnúť s celým radom otázok, a to od tých štandardných a predpokladateľných až po pomerne zvláštne. Niektoré majú zámerne vyviesť kandidáta z komfortnej zóny, iné skúmajú logické uvažovanie alebo rýchlosť úsudku.odporúča marketingová manažérka Grafton Recruitment Jitka Součková.Z prieskumu agentúry vyplýva, že 17 % respondentov sa sťažuje na otázky o rodinnom stave, veku alebo počte detí. Tieto otázky však personalisti ani nemajú klásť. Podľa Zákonníka práce nesmú na prijímacom pohovore zaznieť ani otázky o zdravotnom stave a tehotenstve, sexuálnej orientácii, vierovyznaní a politickom zmýšľaní, ale ani o rodinnej a osobnej situácii uchádzača. Otázkam zameraným na tieto oblasti sa kandidáti môžu s poukázaním na predmetný úzus vyhnúť.Až desatina respondentov sa počas svojich prijímacích pohovorov stretla aj s otázkami, ktoré považovali za nevkusné či dokonca urážlivé.radí Součková.Za najhoršiu na prijímacom pohovore označilo takmer 21 % respondentov otázku, kde sa vidia o určitý počet rokov. Táto otázka je pritom u odborníkov na nábor zamestnancov veľmi obľúbená. Prostredníctvom nej sa snažia dozvedieť, aké má uchádzač profesijné ambície a ciele. Preto by sa kandidáti mali na ňu vopred pripraviť." upozorňuje Součková. Ide o otázky zamerané na to, prečo si kandidát vybral danú firmu, či aké sú jeho silné a slabé stránky. Schopnosť sebahodnotenia a vlastnej analýzy je však pre personalistov dôležitá. Od kandidátov očakávajú predovšetkým úprimnú odpoveď.Pri otázke ohľadom výšky očakávanej mzdy by uchádzači nemali odpovedať jedným konkrétnym číslom, ale skôr rozpätím, o ktorom sa v prípade pozitívneho vývoja bude dať rokovať. Dôležitá je tiež orientácia v mzdových reláciách danej pozície.Personalisti zisťujú aj dôvody vedúce k zmene zamestnávateľa, aby sa firma prípadne mohla vyhnúť podobnému problému. Uchádzači by sa mali zdržať akejkoľvek kritiky svojho súčasného či minulého zamestnávateľa, kolegov či pomerov vo firme. Odpovede by vždy mali byť diplomatické, ale pravdivé.