Chystáte sa na prerábku bytu? Na toto by ste sa mali pripraviť

Výsledok však zvyčajne stojí za to a v prerobenom byte sa cítime ešte viac doma. Ide však o náročný proces, a preto je dobré si celú prerábku dobre premyslieť a naplánovať. Poďme sa na to spolu vrhnúť.

Hneď na začiatku sa treba zamyslieť nad tým, čo všetko je potrebné v byte zrekonštruovať.

Najmä v starších panelákoch je nutnosťou prerobiť elektrinu. Za socializmu sa používali hliníkové káble, ktoré sa rokmi opotrebovali a najmä v zástrčkách môžu spôsobovať skrat a iné problémy. V prípade, že v byte ešte nedošlo k rekonštrukcii bytového jadra, treba do prerábky pridať aj tento bod. Spolu s elektrinou ide o drahšiu položku, no pohľad na vynovenú kúpeľňu a fungujúcu elektrinu vás bude ešte dlho tešiť.

Dnes už má väčšina panelákov vymenené okná za plastové. Ak to nie je váš prípad, určite si zapíšte túto položku do svojho prerábkového zoznamu. Vymeniť okná síce zvládnu šikovní majstri za deň, no predtým a potom musíte presúvať nábytok a po skončení prác aj vymaľovať. Preto je lepšie spraviť to pri veľkej rekonštrukcii.

Ďalšie prvky v byte už tak akútne nepýtajú opravu a záleží len od vašich požiadaviek a možností, do akej hĺbky pri rekonštrukcii chcete ísť. Ide napríklad o vymurovanie nových stien, výmena podláh či nové omietky.

Povinnosti pri prerábke

Keď už máte všetko dobre premyslené, stanovili ste si rozpočet, nastal čas pustiť sa do papierovačiek. Byt totiž nemôžete prerobiť len tak. Pokiaľ sa chystáte búrať steny, je nutné si prizvať na pomoc statika. Ten určí, ktorú stenu môžete zrušiť a ktorú nie.

Každú zmenu dispozície bytu treba ohlásiť na stavebný úrad. Navyše pri zásahu do nosných stien potrebujete právoplatné stavebné povolenie, pri drobných zmenách (mimo nosné steny) si vystačíte len s ohlásením o rekonštrukcii.

V tomto kroku nezabudnite ani na svojich susedov. Slušnosť káže oznámiť im dostatočne včas kedy, ako dlho a v akom čase budete vykonávať rekonštrukciu. Vyhnete sa tak hádkam a nahnevaným telefonátom.

Majstri vs. firma

Pri prerábke bytu je dôležité sa správne rozhodnúť, či osloviť jednu firmu, ktorá spraví rekonštrukciu na kľúč alebo radšej na každú činnosť osloviť remeselníka. V prípade, že ste manuálne zručnejší, môžete sa do prerábky pustiť sami. Všetko má svoje pre a proti.

Výhodou firmy je, že im dáte kľúče od bytu a za dohodnutý čas sa môžete vrátiť do svojho vynoveného domova. Máte to teda prakticky bez starostí. Za takýto luxus si však priplatíte.

V prípade remeselníkov, dostanete prakticky rovnakú kvalitu práce. Problém však môže nastať v momente, kedy chcete dostať všetkých majstrov do vášho bytu v konkrétny čas. Napríklad kvalitného elektrikára v Bratislave si musíte zajednať aspoň pol roka dopredu. Keď vás však prerábka netlačí a môžete si dovoliť rekonštruovať byt povedzme mesiac, sú remeselníci tou pravou voľbou, ktorá vám vie ušetriť nemalé peniaze.

Alebo si môžete vyskúšať prerobiť byt sami. Túto možnosť však odporúčame len tým, ktorý s podobnou činnosťou majú skúsenosti. Bez potrebných zručností sa môžete ľahko dostať do bodu, kedy už nebudete vedieť pokračovať. Potom sa aj tak k slovu dostane firma alebo remeselníci. Takáto prerábka sa vám môže niekoľkonásobne predražiť.

A na záver dobrá rada nad zlato. Hneď na začiatku sa dohodnite s firmou alebo s remeselníkmi na cene za prácu. Najlepšie bude, ak si do tejto ceny rovno započítajú aj materiál. Tak budete presne vedieť, koľko zaplatíte a nestane sa, že na konci vyrukujú stavebníci s nejakou horibilnou sumou.

Takže, veľa zdaru pri prerábaní bytu.