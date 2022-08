Chystáte sa na príchod bábätka do rodiny? Počet vybavovačiek sa po pôrode zníži – aj v zdravotnej poisťovni

Od poisťovne čakajte list

Benefity, ktoré vás potešia

1.8.2022 (Webnoviny.sk) - Od 1.8.2022 nebudú musieť rodičia okrem vybavovania rodného listu, riešiť ani žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa či jeho prihlásenie do zdravotnej poisťovne.Čerství rodičia, ktorým sa narodilo bábätko v auguste a neskôr, budú oslobodení od podávania žiadostí a potrebných prislúchajúcich potvrdení pri prihlasovaní dieťaťa na príslušnú matriku, ako aj vybavovania príspevku pri narodení dieťaťa, ktorý dostanú automaticky.Ďalšou novinkou je, že od 1.8.2022 sana adresu trvalého pobytu dieťaťa, prípadne na korešpondenčnú adresu matky., ak evidujeme jej platnú e-mailovú adresu v našom systéme. PDF preukaz poistenca mamičky tak budú mať skôr a môžu ho využiť napr. pri návšteve lekára. Súčasťou poštovej zásielky je okrem preukazu poistenca ajv e-shope Mimulo.sk, kde si mamičky môžu vybrať z ponuky širokého sortimentu(oblečenie, kozmetika, hračky a ďalšie).Okrem toho môžu využiť aj(vrátenie doplatkov za lieky a dietetické potraviny neobmedzene, 30€ príspevok na zakúpenie monitoru dychu, 30€ príspevok na plávanie s bábätkami, extra vyšetrenia a dostupnejšiu ZS pre detičky)(licencovanú pôrodnú asistenciu, zľavy až do 30% pre online kurzy pre mamy, balíček dôležitých informácií o bábätku) či(najširšiu sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, skoršie termíny na diagnostické vyšetrenia – CT, MR, USG, MMG; extra vyšetrenia hradené všeobecným lekárom, či skoršie termíny u vybraných špecialistov, zľavy na nadštandardné laboratórne testy alebo zľavy súvisiace so zdravým životným štýlom či zľavy na nákup v lekárňach BENU a AGEL)., aby ste mohli využiť benefity pre našich najmenších poistencov, no vy ako mamička nie ste aktuálne našou poistenkyňou?do 30.9.2022(aby ste mohli využiť všetky benefity je potrebné, aby aspoň jeden z rodičov mal podanú platnú prihlášku do Union ZP alebo už bol jej poistencom).Informačný servis