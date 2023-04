Chystáte sa pracovať v záhrade? Myslite aj na pracovné oblečenie

V tom prípade by ste mali myslieť na to, že je dôležité aj to, čo máte na sebe. Pracovné odevy sú určené nielen na prácu v podnikoch a výrobných halách, ale aj na bežné činnosti doma.

Jar prišla a záhrada bude potrebovať našu pomoc. Tráva začína rásť a je ten pravý čas na postupné sadenie obľúbených plodín a kvetov. Máte už na tento rok pripravené pracovné oblečenie? My vám prinášame stručný zoznam kúskov, ktoré by sa vám pri práci mohli hodiť.

Zdroj foto: sirtravelalot / Shutterstock.com

Vrchná časť tela

Pracovné tričko, mikina či bunda - samozrejme, v mnohých prípadoch stačia aj obyčajné bavlnené kúsky. Ak sa však chystáte na náročnejšiu prácu, napríklad plánujete celý deň píliť drevo či odstraňovať vyschnuté konáre, mali by ste sa obliecť lepšie. Kvalitné pracovné tričká držia svoj tvar, nenaťahujú sa a sú bez výstrihu. Majte po ruke aj pracovnú košeľu, ktorú môžete využiť ako dodatočnú vrstvu. Nikdy neviete, kedy sa zmení počasie a vy ju budete potrebovať.

Spodná časť tela

Pracovné nohavice alebo kraťasy? Dlhé nohavice využijete po celý rok - aj keď je vonku teplo, chránia vaše nohy pred úrazom či poškriabaním. Ak vás teraz čaká jarné sadenie, mali by ste si chrániť kolená. V kraťasoch sa vám nebude veľmi dobre pracovať. Zvoliť by ste preto mali pracovné nohavice. Čím pohodlnejšie sa budete cítiť, tým lepšie sa vám bude pracovať.

Pracovné doplnky a obuv

Zabudnúť by ste nemali ani na pracovnú obuv, ktorá je takpovediac základom celého oblečenia. Pri výbere dbajte najmä na to, aby vaše členky a chodidlá mali dostatočnú podporu. V botníku by vám nemala chýbať členková bezpečnostná obuv, ale ani čižmy či gumáky do menej priaznivého počasia.

Nevyhnutnou súčasťou práce na záhrade sú tiež pracovné rukavice . Práve na tie by ste nemali nikdy zabudnúť. Vďaka nim chránite svoje dlane. Mnohé obsahujú