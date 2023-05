CIA spustila online kampaň, z Rusov proti vojne na Ukrajine by sa mohli stať špióni

Konto na Telegrame

Pokyny na bezpečné spojenie

16.5.2023 (SITA.sk) - Americká Ústredná spravodajská služba (CIA) spustila online kampaň na nábor spolupracovníkov z Ruska.Ako referuje spravodajský web CNN, predstavitelia amerických spravodajských služieb veria, že je to „bezprecedentná“ príležitosť presvedčiť Rusov nespokojných s vojnou na Ukrajine a životom v Rusku, aby sa podelili o svoje tajomstvá.CIA si vytvorila konto na sociálnej sieti Telegram , ktorá je v Rusku veľmi populárnym zdrojom nefiltrovaných správ.CIA najprv zverejnila video na Telegrame, ktoré končí pokynmi, ako sa anonymne a bezpečne spojiť so CIA. Video bolo zverejnené aj na iných platformách vrátane YouTube Predstavitelia CIA zapojení do projektu uviedli, že ruská invázia na Ukrajinu vytvorila historický moment, „aby k nám Rusi prišli a poskytli informácie, ktoré Spojené štáty potrebujú“.