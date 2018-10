Čiastočná uzávera D1 v križovatke Liptovský Hrádok sa predĺži

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Liptovský Hrádok 31. októbra (TASR) – Národná diaľničná spoločnosť (NDS) predlžuje čiastočnú uzáveru diaľnice D1 v úseku mosta v križovatke Liptovský Hrádok do 30. novembra 2019. Dôvodom je pokračovanie búracích a stavebných prác na ľavej strane mosta. TASR o tom v stredu informovala Zuzana Teplická z NDS.Stavebné práce budú realizovať za úplnej uzávery ľavého jazdného pásu v smere na Liptovský Mikuláš. „Doprava z ľavého jazdného pásu bude pred mostom presmerovaná cez stredný deliaci pás do pravého jazdného pásu, kde bude vedená obojsmerne. Za mostom sa vráti cez stredný deliaci pás naspäť do ľavého jazdného pásu,“ vysvetlila Teplická.Doplnila, že počas čiastočnej uzávery sa uskutočnia búracie práce na kompletnom odstránení ľavého mosta, ktorý je v havarijnom stave. Následne budú realizovať výstavbu nového mosta.